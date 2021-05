Edi Iordănescu: Am crezut încă de la început în titlu, nu a fost uşor ... am cucerit trei trofee din două bucăţi

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat, marţi seara, după victoria cu FC Botoşani (1-0) care i-a adus primul titlu din carieră, că trăieşte un moment unic şi a precizat că acest succes este motivul pentru care a ales să vină la gruparea ardeleană, conform agerpres.

"E un moment frumos, un moment unic, pentru acest moment am venit la CFR. Am crezut încă de la început în titlu, nu a fost uşor... Când am preluat echipa, ea era într-o anumită situaţie, dar am reuşit să recuperăm puncte, am reuşit să trecem pe primul loc şi iată, acum, cu o etapă înainte de final suntem campioni matematic. Nu a fost un drum lin, a fost o provocare deosebită pentru toţi. Mă bucur că în 8 luni la CFR Cluj am cucerit trei trofee din două bucăţi (n.r. - două mandate)... sunt momente unice de care mă bucur. Acesta este un titlu pentru oraş, pentru suporteri, pentru clubul CFR, pentru noi toţi şi ne bucurăm de el. Personal dedic acest moment familiei mele, care mi-a fost tot timpul alături şi tuturor celor care au crezut în noi", a spus Iordănescu la postul DigiSport.

"Au fost momente grele... au fost critici când am venit, s-a spus că nu ştiu în ce intru, că e echipă la final de drum, consumată şi epuizată... nu a fost uşor să redresăm lucrurile, dar echipa a arătat caracter şi valoare. Este în proporţie de 99% titlul băieţilor şi 1% al echipei din spatele lor. Mă bucur că totul s-a terminat cu bine. Aş vrea să spun că lumea uită uşor în general. Uită în ce moment vii, aşteaptă continuitate, nu acceptă paşi greşiţi. Şi la fel, lumea uită că indiferent la ce echipă am fost, fie că s-a numit Pandurii, Astra sau Gaz Metan, eu mi-am îndeplinit obiectivele. Şi chiar mi le-am depăşit", a adăugat tehnicianul.Întrebat dacă va continua şi în sezonul următor la CFR Cluj, Edward Iordănescu a răspuns: "E prea frumos momentul, vreau să ne bucurăm de el. Nu aş vrea să umbresc acest moment cu comentarii despre ce urmează. Personal sunt legat de CFR până la mijlocul lunii iunie, vom vedea. Savurăm acest moment şi aştept să mă întâlnesc cu familia care mi-a fost mereu alături. Am reuşit să depăşim toate barierele, iar azi suntem încununaţi cu acest titlu. Pentru CFR sunt sigur că vor urma şi altele şi mi-aş dori ca acelaşi lucru să se întâmple şi în ceea ce mă priveşte pe mine, indiferent unde voi fi în viitor".CFR Cluj a câştigat al patrulea său titlu consecutiv de campioană a României, marţi seara, după ce a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 1-0 (0-0), în deplasare, în etapa a noua (penultima) a fazei play-off a Ligii I de fotbal.Înaintea ultimei etape a campionatului, CFR are şase puncte în plus faţă de principala urmăritoare, FCSB, care mai are două partide de disputat. În cazul în care FCSB ar egala formaţia clujeană la puncte, CFR are avantaj, având în vedere că bucureştenii au beneficiat de rotunjirea punctajului la intrarea în play-off.CFR şi-a trecut în palmares al şaptelea titlu de campioană, după cele din sezoanele 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.Totodată, este primul titlu de campion din cariera antrenorului Edward Iordănescu.