Edi Iordănescu, antenor Gaz Metan: 'M-a supărat programarea. Suntem cea mai dezavantajată echipă'

Gaz Metan Mediaș a întrerupt seria de meciuri fără victorie. După ce în ultimele trei partide, echipa lui Edi Iordănescu a înregistrat două înfrângeri (în campionat și un amical) și o remiză, în etapa a 19-a, gruparea din Mediaș a învins ultima clasată a Ligii 1, FC Voluntari, la limită, scor 1-0, anunță MEDIAFAX.

Deși Gaz Metan a luat cele trei puncte, antrenorul Edi Iordănescu a fost nemulțumit la finalul meciului cu ilfovenii.

"M-a supărat programarea. Nu e ok să punem acum intermediară, echipele sunt consumate, e grad mare de stres, oboseală, este foarte greu. Noi suntem cea mai dezavantajată echipă. Am avut şi neşansa să prindem această serie cu două deplasări", a spus Iordănescu.

Gaz Metan a jucat vineri, 29 noiembrie, cu Astra, la Giurgiu, după care s-a întors la Mediaş pentru întâlnirea cu Voluntari. Vineri, 6 decembrie, medieșenii pleacă din nou, au meci cu FCSB, la Bucureşti.

De cealaltă parte, FC Voluntari nu a evoluat în weekend-ul trecut. Atât gruparea din Ilfov cât şi FCSB au sărit peste etapa a 18-a din cauza condițiilor meteo nefavorabile pentru desfășurarea meciului programata sâmbătă, 30 noiembrie.

"La Giurgiu a fost o singură echipă pe teren, asta e realitatea. Am fost echipa care a controlat total, astăzi ne-am împărţit ocaziile. Ne-am aşteptat la un joc mai greu, am avut un adversar mai proaspăt. Au fost mai rapizi, primii la mingie. Ei au stat, noi am făcut 8 ore dus, 8 ore întors. Olaru a ieşit accidentat, nu am un alt 10. Nu am soluţii, nu suntem acoperiţi.

Contează mai mult decât orice punctele. Am crezut până în ultima clipă. Tragem linie şi închidem încă o etapă extrem de dificilă. Voluntari joacă fotbal, locul din clasament nu este în concordanţă cu fotbalul pe care îl joacă", a mai spus antrenorul lui Gaz Metan Mediaş despre meci.