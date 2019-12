Edi Iordănescu, antrenor Gaz Metan Mediaș: 'Prunea joacă ultimele cărți pe care le mai are în mână'

Edi Iordănescu, antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaș, a vorbit, joi, într-o conferință de presă despre declarațiile oficialului lui Dinamo București, Florin Prunea, conform cărora arbitrii i-au favorizat pe medieșeni în partida cu Poli Iași, scor 1-2, anunță MEDIAFAX.

La conferința de presă organizată înaintea partidei cu FC Viitorul, antrenorul lui Gaz Metan, Edward Iordănescu a răspuns declarațiilor lui Prunea, conform cărora arbitrii i-au favorizat pe medieșeni în partida cu Poli Iași: ”M-au surprins declaraţiile conducătorului de la Dinamo, în speţă Florin Prunea, cu care de altfel am o relaţie bazată pe foarte mult respect şi chiar de amiciţie şi sunt sigur că va rămâne în continuare aşa, care văd că a început să joace ultimele cărţi probabil pe care le mai are în mână. Am văzut că au comentat despre primul penalty pe care l-am primit noi. În primul rând cred că nu este fair play să vorbeşti despre alte echipe, nu am vorbit niciodată despre alte echipe. Penalty-urile de la Iaşi au fost 110% valabile”.

Citește și: Președintele Klaus Iohannis a semnat! L-a trecut pe linie moartă .

”Înţeleg că este o luptă directă, înţeleg că sunt jocuri care se fac, presiuni care se pun nu numai pe arbitrajul Botoşani - Dinamo dar şi pe arbitrajul pe care noi îl vom avea cu Viitorul. Mi-aduc aminte că dacă tot se joacă astăzi Botoşani - Dinamo, în tur la Dinamo - Botoşani a fost cred primul meci pe care eu îl văd de când sunt în care Botoşaniul a avut 4 penalty-uri neacordate. Înţeleg că la Dinamo este presiune mare, că au bugetul dublu, poate triplu faţă de noi, înţeleg că sunt foarte mulţi suporteri”, a mai spus tehnicianul.