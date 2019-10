Edi Iordănescu, antrenorul lui Gaz Metan, a luat o măsură radicală: 'Pentru o perioadă nedeterminată nu mai ies în spațiul public'

Antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș, Edi Iordănescu, a anunțat că va ieși din spațiul public pentru o perioadă nedeterminată, după ce Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal l-a suspendat pentru următoarele două etape și l-a amendat cu 4.500 de lei, anunță MEDIAFAX.

Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a fost eliminat de centralul partidei la pauza meciului cu CFR Cluj, scor 3-0. Arbitrul Istavan Kovacs i-a arătat al doilea cartonaș galben, implicit roșu, lui Edi Iordănescu pentru că ar fi avut o atitudinea exagerată la adresa sa.

Antrenorul medieșenilor a fost uimit de eliminare, a explicat la finalul partidei ce s-a întâmplat, dar justificarea lui nu a fost suficientă. Comisia de Disciplină a luat o decizie, iar Iordănescu a venit și el cu altă decizie:

Citește și: Decizie SURPRIZĂ a anchetatorilor, la șase luni de la dispariția Luizei Melencu: colegele fetei, chemate la audieri

"Ca urmare a suspendării mele pentru 2 etape, suspendare pe care o consider absolut nedreapta, nejustificata, o insulta la adresa mea, a profesiei mele si a dreptului meu la munca, am decis ca pentru o perioada nedeterminata sa nu mai ies in spatiul public decat in situatiile in care regulamentul ma obliga! Imi cer scuze fata de presa, de jurnalisti, de suporterii Gazului, care nu au absolut nicio vina pentru aceasta situatie neplacuta in care sunt pus si mentionez ca decizia mea nu are legatura directa cu ei. Relatia mea si pozitia mea fata de presa ramane neschimbata, bazata pe respect total, mai ales ca de-a lungul timpului am aratat mereu deschidere, transparenta si disponibilitate la dialog si asa voi arata si in viitor. In acest moment aceasta este decizia mea si imi doresc sa fie inteleasa si respectata. Probabil ca la urmatorul joc cu Dinamo voi sta acasa, in fata televizorului, si nu voi putea ajuta echipa asa cum ar trebui s-o fac in conditii normale, pentru ca este greu din parcarea stadionului! Daca pozitia mea si cuvantul meu dupa jocul cu CFR nu au contat si am fost suspendat, ce rost mai are sa ies in spatiul public?".

Ioan Mărginean, președintele lui Gaz Metan Mediaș, a dezvăluit ce a scris arbitrul Istvan Kovacs în raportul de arbitraj după ce l-a eliminat pe antrenorul lui Gaz Metan, Edi Iordănescu:

În pauza jocului, pe tunelul care duce la vestiare, antrenorul echipei oaspete, Eduard Iordănescu, s-a oprit să-mi reproşeze cartonaşul galben pe care i l-am acordat lui în prima repriză, în minutul 30, pentru proteste la decizia arbitrului, întrebându-mă de ce îmi bat joc de munca sa şi spunându-mi să-l las să lucreze.

Prima dată i-am atras atenţia că poate să se oprească din a protesta, pentru că i-am înţeles mesajul. Dar domnul Iordănescu a continuat, mi-a bătut obrazul, spunându-mi că este o nesimţire ce fac eu în meciul de astăzi.

I-am comunicat că în repriza a doua nu mai are voie să stea pe banca de rezerve pentru proteste repetate la adresa arbitrului, fiind deja avertizat în prima repriză".