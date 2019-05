Edi Iordănescu despre viitoarea sa echipă - Sunt în discuţii cu nişte echipe din străinătate

Edi Iordănescu (40 de ani) e dorit de Gigi Becali (60 de ani) ca antrenor la FCSB. Actualul manager al lui Gaz Metan Mediaş a vorbit, miercuri, despre posibilitatea de a ajunge la gruparea roş-albastră, dar a anunţat că mai are şi alte oferte, în afără de cea făcută de patronul FCSB , potrivit mediafax

Latifundiarul din Pipera îl percepe pe Iordănescu junior drept înlocuitorul perfect pentru Teja.

Numele lui Edi Iordănescu a fost rostit de Gigi Becali, după ce suporterii FCSB au protestat împotriva numirii lui Marius Şumudică pe banca tehnică. Antrenorul de la Gaz Metan a dezvăluit, miercuri, că are mai multe oferte, printre care una din Grecia, de la Atromitos. Formaţia elenă a terminat pe locul 4 şi va juca în cupele europene în sezonul următor.

”Sunt în discuţii cu nişte echipe din străinătate. Am ofertă din Grecia, dar deocamdată am refuzat orice fel de discuţie. Niciodată nu mi-a plăcut să vântur prin presă discuţiile pe care le am, dar am văzut că presa noastră a preluat deja informaţia. Da, este adevărat, este vorba despre un proiect extrem de tentant acolo, de la o echipă care merge în cupele europene.

Eu, personal, nu am fost acolo, a fost reprezentantul meu care m-a întrebat dacă sunt tentat să intru într-o discuţie, iar eu i-am spus că în primul rând îmi doresc să merg termin campionatul. Când voi pleca de la Mediaş voi discuta”, a dezvăluit Edi Iordănescu, la DigiSport.