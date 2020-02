Edi Iordănescu, după egalul cu CFR Cluj: Am avut puţină teamă de acest meci

Tehnicianul echipei Gaz Metan Mediaş, Edward Iordănescu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, că s-a temut puţin de această confruntare şi a făcut schimbări în “structura de joc” pentru a contracara prestaţia oaspeţilor, notează news.ro.

”Am jucat contra celei mai valoroase echipe din competiţie. Mi se pare echipa cea mai completă, o echipă tăbăcită, care ştie să speculeze orice greşeală, ba chiar să provoace adversarul să greşească. Am avut puţină teamă de acest meci, mai ales că CFR a învins FCSB fără să aibă prea mari probleme. Am căutat să schimbăm structura de joc, ne-am asumat mai puţine lucruri ofensiv pentru că ştiam ce mijloace foloseşte CFR-ul. Am vrut să combatem şi să câştigăm mingea a doua, să-i surprindem. Defensiv ne-a ieşit, chiar dacă am puterea să recunosc că CFR Cluj a avut mai multe situaţii de gol decât noi. (…) Sunt 24 de etape şi nu am căzut niciodată sub locul 6. Au fost perioade foarte grele. I-am pierdut pe Creţu, pe Olaru, Cristea...Aurelio este accidentat. Am făcut un lot din mers. Avem 37 de puncte în condiţiile în care anii trecuţi cu acest număr de puncte s-a intrat în playoff. Avem al patrulea cel mai mic buget din Liga I. Am pierdut fotbalişti în plin campionat şi nu e uşor să reintegrezi jucătorii noi, aduşi din mers” a afirmat Iordănescu, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia CFR Cluj a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I.