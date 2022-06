Edi Iordănescu, după seria neagră a naționalei: 'A fost multă neşansă până acum, dacă se face o analiză obiectivă'

Selecţionerul echipei naționale de fotbal, Edward Iordănescu, a spus vineri că marea provocare a tricolorilor este să-și regăsească încrederea, după seria de meciuri fără victorie.

„Cu siguranţă îmi doream un debut semnificativ mai reuşit, dar am fost pregătit pentru orice fel de scenariu. Realitatea este că am văzut prin ce au trecut şi colegii mei, înainte şi de aceea am fost pregătit şi pentru astfel de momente. Am în continuare încredere şi cu un rezultat pozitiv în meciul cu Finlanda toată situaţia se poate schimba în favoarea noastră. Cred că a fost destul de multă neşansă până acum, dacă se face o analiză obiectivă, în trei din cele patru meciuri meritam mai mult. Atât cu Grecia la Bucureşti, când am dominat, cât şi cu Israel, unde am gestionat destul de naiv finalul, dar am fost apăsaţi de problemele medicale avute. Eu văd că avem perspectivă bună pentru că mereu mă inspir şi îmi găsesc energie din trecutul echipei naţionale. Însă jucătorii pe care îi avem acum au valoare şi luând deciziile corecte în viitor putem să atingem din nou nivelul de performanţă cerut. E o provocare majoră să ne regăsim încrederea pentru că încrederea suferea şi înainte de aceste două jocuri însă acum e şi mai afectată", a spus Iordănescu.

Tehnicianul a subliniat că este pregătit pentru critici.

"Eu sunt pregătit să îmi însuşesc şi criticile, fiecare analizează, sunt de acord cu absolut orice fel de opinie. E o provocare majoră să ne regăsim încrederea, la capitolul ăsta sufeream dinainte de aceste două jocuri. Eu nu am venit la echipa naţională fără să fac o analiză profundă, pentru că responsabilitatea era foarte mare. În plus, eram la răscruce din punct de vedere al deciziilor, în ceea ce însemna cariera mea. Când am vorbit de carieră spuneam că sunt în continuare un antrenor destul de tânăr care are o carieră în desfăşurare şi încearcă să îşi construiască o carieră solidă. E cu totul altceva decât a fost interpretat", a completat Iordănescu.

România va întâlni Finlanda, sâmbătă, 11 iunie, de la ora ora 21:45, şi Muntenegru, marţi, 14 iunie, tot de la ora 21:45, ambele meciuri pe Stadionul Giuleşti, în grupele Ligii Naţiunilor.