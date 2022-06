Edi Iordănescu, înțepături către FRF înaintea duelului cu Bosnia: Nu pot să repar lucruri care s-au întâmplat în ani şi să întorc situaţia în câteva zile

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că el este un antrenor muncitor, dar nu poate repara în câteva zile lucruri întâmplate în câţiva ani. El a menţionat că tehnicienii Cosmin Contra şi Mirel Rădoi au făcut o muncă foarte bună din multe puncte de vedere, însă lucrurile respective foarte bune nu au fost suficiente pentru o calificare, anunță news.ro.

“Eu în acest moment am undeva la 15 zile de lucru în total cu echipa. Pot să vă asigur că sunt un antrenor extrem de dedicat, extrem de implicat, foarte muncitor, consecvent, dar nu sunt magician. Nu pot să repar lucruri care s-au întâmplat în ani de zile şi nerealizări şi să întorc situaţia în câteva zile. Am încercat să fiu mereu atent la fiecare cuvânt pe care îl folosesc ca să nu las loc de interpretări. Vă asigur că sunt în cunoştinţă de cauză şi spun cu tărie că ştiu şi munca lui Cosmin Contra şi lui Mirel Rădoi dinaintea mea şi au făcut o muncă nu bună, foarte bună din multe puncte de vedere. Cu toate astea eu am spus că nu am preluat lucruri funcţionale pentru că se pare că acele lucruri foarte bune n-au fost suficiente ca să ne aducă o calificare. Şi atunci când nu îţi îndeplineşti obiectivele nu te poţi numi funcţional. Aşa voi spune şi după ce eu voi pleca dacă va fi un insucces. Voi spune că lucrurile nu sunt funcţionale”, a spus Iordănescu.

Selecţionerul a precizat că echipa este “extrem de apăsată mental”. “Dar din păcate am simţit, şi ăsta a fost lucrul care m-a supărat mai mult decât orice s-a întâmplat în jocul cu Muntenegru, faptul că echipa este extrem de apăsată mental, emoţional, chiar dus până la teama de a nu greşi şi de a nu fi din nou criticat, arătat cu degetul. Înţeleg şi supărarea opiniei publice, dar dacă nu ne căpătăm energia şi puterea de luptă cu siguranţă vor veni şi alte momente triste”.

Marţi, de la ora 21.45, România va întâlni în deplasare Bosnia-Herţegovina, în a doua etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor, meci care va fi transmis în direct de Antena 1.

Sâmbătă, în prima etapă, România a fost învinsă cu 2-0 de Muntenegru.