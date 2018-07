Edi Iordănescu: 'Mi-aş fi dorit să avem mai multă încredere, entuziasm, am produs prea puţin fotbal'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat, marţi seară, că jucătorii săi au produs prea puţin fotbal la meciul cu Malmo, pierdut, scor 0-1, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, scrie news.ro.

"Nu ne-am dorit să pierdem, dar trebuie să avem tăria să recunoaştem că am întâlnit un adversar valoros. Mi-aş fi dorit să avem mai multă încredere, entuziasm, am produs prea puţin fotbal.Trebuie să ridicăm capul din pământ şi să mergem înainte. În Europa nu trebuie să greşeşti, iar noi am greşit. Din punctul meu de vedere nu meritam mai mult. Avem şansa noastră, mergem acolo, marcăm acolo şi putem întoarce calificarea. Asta e meseria noastră, să sperăm", a declarat Iordănescu la Digisport.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, scor 1-0 (1-0), de echipa suedeză Malmo, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Unicul gol a fost marcat de Strandberg, în minutul 45, cu stângul, profitând de o intervenţie slabă a lui Arlauskis.

Manşa a doua va avea loc la 1 august, de la ora 20.00, la Malmo.