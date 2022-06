Primele declarații ale lui Edi Iordănescu: A fost clar o diferență de forță fizică / Ne-au lipsit Ianis Hagi, Dennis Man, Nicușor Stanciu

Antrenorul echipei naționale de fotbal, Edward Iordănescu, a declarat marți seară, după înfrângerea cu 0-3 în fața selecționatei Muntenegrului:

- „Incep prin a felicita echipa oaspete si a cere scuze in numele meu si al echipei publicului care a venit alaturi de noi”

- „A fost clar o diferenta de putere, forta fizica, dueluri si intensitate de joc. Adversarul a luat 3 puncte pe merit”

- „Este in primul rand un calendar care am stiut de la inceput ca nu ne avantajeaza, pentru ca noi suntem o echipa in constructie, pentru ca targeturile noastre importante sunt sa conturam un nucleu de 11 jucatori, cu 2-3 schimbari”

- „Suntem singura echipa cu profil de combinatie, tehnicitate. Eu am incredere in acesti jucatori ca pot da mai mult”

- „E un moment greu de digerat, dar daca tragem concluzii la cald nu vom putea avea perspective. Realitatea ne arata lucrurile pe care nu doream sa le vedem, dar trebuie sa le analizam si sa vedem ce este de facut pentru viitorul Romaniei”

- „Au fost niste jucatori care ne-au lipsit, Dennis man, Nicusor Stanciu, Ianis Hagi, care in conditii normale puteau aduce plus valoare echipei”

- „Responsabilitatea este a mea, mi-am asumat-o mereu”

Echipa națională de fotbal a României a fost învinsă marți seara, pe teren propriu, pe stadionul Giulești, în etapa a 4-a a Ligii Națiunilor, de reprezentativa Muntenegrului, cu scorul de 0-3 (0-1). Mugosa a reușit un hat trick, după ce marcase un gol și în meciul tur.

Echipa condusă de Edward Iordănescu rămâne cu 3 puncte din 4 meciuri, în campania din luna iunie, în Liga Națiunilor.

În prima repriză, tricolorii s-au remarcat mai ales în apărare, unde au reușit să evite deschiderea scorului, dar numai până în minutul 42, când Mugosa a marcat pentru prima dată.

Cea mai mare dublă ocazie a României a fost irosită rând, pe rând, în minutul 45, de Răzvan Marin și Ștefănescu, șutul primului fiind respins în bară, pentru ca al doilea să retrimită în portarul advers.

Repriza secundă a debutat cu o jumătate de ocazie a lui Ștefănescu, urmată de majorarea scorului de către același Mugosa, în minutul 56, cu o lovitură de cap.

Peste doar 8 minute, Mugosa a făcut tripla, cu un șut frumos din marginea careului, ducând scorul la 0-3.

În minutul 77, oaspeții au fost la un pas de a duce scorul la 0-4, din fericire însă pentru tricolori, Niță a fost la post evitând autogolul lui Chiricheș.

S-a încheiat 0-3, într-un cor de huiduieli, suporterii români scandând „Demisia” și „Rușine să vă fie”, în timp ce îi aplaudau pe oaspeți.

România rămâne pe ultimul loc în grupă după primele 4 meciuri și nu mai are șanse de a ocupa primul loc în grupă, fiind amenințată cu retrogradarea în a treia grupă valorică.