Edi Iordănescu spune că naţionala s-a confruntat cu mari probleme de sănătate: 'Parcă eram spital, nu echipă de fotbal'

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni seară, într-o conferinţă de presă, că naţionala s-a confruntat cu mari probleme de sănătate, şase jucători fiind bolnavi. El a afirmat că la amicalul cu Grecia nu i-a plăcut că "tricolorii" nu au avut putere mentală, dar a fost încurajat de faptul că în repriza a doua lucrurile au stat altfel, conform news.ro.

"Suntem în faţa unui nou test, aşteptam mult această acţiune, chiar dacă au fost puse înaintea numirii mele, sunt două echipe competitive. Sunt momente care trebuie valorificate. Factorii externi ne-au influenţat mult starea de spirit şi deciziile. De la meciul cu Grecia am pierdut şase jucători, patru cu Covid-19, unul cu viroză, unul cu probleme musculare. Am adus doi tineri. Am venit cu emoţii, în ziua deplasării am mai făcut o testare la Bucureşti şi aici şi ne bucurăm că este bine. Sper ca la ora jocului să avem 23 de jucători pe foaie şi să facem un prim 11 cât mai competitiv. Au fost multe jocuri în trecut şi amicale cu Israelul. Tradiţia şi istoria au rolul lor, dar nu ne construim viitorul pe asta. Mi-am dorit interacţiune cât mai multă cu jucătorii, să ne cunoaştem, să pregătm ce urmează. Nu este uşor, staful medical a avut multe nopţi albe, am avut trei focare diferite de viroză, gripă şi Covid-19. A fost o stare foarte proastă, dar nu am vrut să se spună că îmi fac alibiuri. În meciul cu Grecia am avut trei jucători care au evoluat cu Covid. Contextul pentru noi a fost aproape dezastruos. Încercăm mâine să contruim ce nu am reuşit la meciul cu Grecia. Cred că echipa are potenţial să crească într-un timp scurt", a declarat Iordănescu.

Întrebat despre faptul că în Israel a avut loc un atac revendicat de Statul Islamic la câţiva kilometri de locul unde se află naţionala, Iordănescu a răspuns: "După ultimele 10 zile, cu Covid-19 şi viroze, asta ne mai lipsea. Băieţii văd că le mai pică câte un coleg, că primesc mâncare la uşă. Eu am mai trecut prin asta şi la CFR, la FCSB. Acum nici nu ştiam ce au. Parcă eram spital, nu echipă de fotbal. Am fost puşi în dificultate, se schimba starea de la o oră la alta. A fost foarte greu. Te uiţi în stânga -dreapta, vezi pe cineva că tuşeşte, nu e uşor. Trebuie să strângem rândurile, să trecem peste acest obstacol. Am testat toţi jucătorii înainte să vină, am avut probleme şi în staful medical, tehnic sau administrativ. Nu ştiu ce putem face mai mult. Aici vin de la cluburi diferite, din ţări diferite, e greu de controlat. Sper că am terminat cu ghinioanele. În loc să ne concentrăm pe fotbal mai mult, am avut astfel de probleme. După jocul cu Grecia am avut analiza cu echipa, în loc să stăm să analizăm, am preferat să stăm afară. Dar nu vreau să ne construim alibiuri, să ne compătimiţi mai mult decât este cazul".

Iordănescu a vorbit şi de ce i-a plăcut şi nu i-a plăcut la meciul cu Grecia: "Lucrăm la consolidarea unei structuri şi a identităţi de joc. Nu mi-a plăcut că nu am avut putere mentală, să fim mai decişi, mai agresivi, mai combativi, mai clari. Repriza a doua cu Grecia a arătat că avem potenţial, vrem o forţă mentală mai bună decât am avut".

Selecţionerul a subliniat că a fost şocat de aflarea veştii că arbitrul Ovidiu Haţegan a suferit un infarct: "Ne-am şocat, am dat un mesaj din partea stafului, nu a răspuns la telefon, este o veste tristă, îi dorim sănătate din suflet".

Naţionala României joacă, marţi, de la ora 20.45, un meci amical cu Israel, la Netanya.

În primul meci amical disputat, vineri, sub comanda lui Edward Iordănescu, România a fost învinsă de Grecia, scor 1-0.