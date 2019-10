Edi Iordănescu va continua la Gaz Metan: 'Îmi doresc play-off, să fac istorie împreună cu jucătorii şi cu conducerea'

Edi Iordănescu (41 de ani) a recunoscut că a avut oferte să plece de la Gaz Metan și chiar a fost dispus să le dea curs, discutând acest aspect cu șefii, dar în cele din urmă a rămas la cârma trupei din Ardeal, anunță MEDIAFAX.

Iordănescu junior este dorit în Arabia Saudită, la Al-Ittihad, fosta formație a lui Victor Pițurcă (63 de ani).

Antrenorului Gazului a recunoscut public că și-ar fi dorit să plece de două ori de la Mediaș, însă în cele din urmă a rămas pe loc. Presa din Arabia Saudită a scris despre niște negocieri care au avut loc între Edi Iordănescu și șefii clubului din Jeddah, pe care tehnicianul român nu le-a negat.

„E adevărat, au fost oferte, discuţii, am fost contactat. Eu nu am contactat pe nimeni, nu am pus niciun agent să îmi caute serviciu, consider că am serviciu aici, că am contract până în vară, cel puţin, mi-am dorit continuitatea. Nu am plecat când a fost bine, nu o să plec nici la greu, în momentul de faţă, probabil o să plec când o să simt că nu se mai poate şi atunci dacă se va termina înainte de terminarea contractului, mă duc la preşedinte, încerc să-l sensibilizez eu de data asta. Nu am rămas pentru play-out şi evitarea retrogradării”, a declarat Edi Iordănescu.

Fiul fostului selecționer Anghel Iordănescu a spus că el este cel mai supărat pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă la Mediaș și a dezvăluit că a vrut să plece într-o pauză pricinuită de meciurile echipei naționale a României, când Gaz Metan era pe primul loc în Liga 1. ”Eu sunt cel mai supărat pentru ultima perioadă, cel mai indignat, eu sunt cel mai pretenţios ca oricine, orice om din conducere […] Cel puţin în două rânduri am fost dispus să încetez colaborarea cu Gaz Metan Mediaş şi pot să spun cu tărie că prima oară a fost exact în momentul de întrerupere pentru jocul echipei naţionale, când Gazul era pe primul loc.

Am ajuns în situaţia în care să trebuiască să facem compromisuri, improvizaţii, să fim extrem de inflexibili în ceea ce însemna pregătirea jocurilor. Recunosc că l-am condamnat chiar şi public pe preşedinte, pentru că am simţit că îmi sunt trădate aşteptările, dar, recunosc în acelaşi timp, că de atunci au fost mai multe discuţii cu domnia sa şi a venit momentul când mi-a spus ”nu pot să te ajut, nu am ce să fac”.

Ambiţia mea rămâne aceeaşi, eu îmi doresc performanţe, îmi doresc play-off, să fac istorie împreună cu jucătorii şi cu conducerea. Dar, din păcate, accept ideea că obiectivul numărul 1 este ca echipa să se redreseze financiar, să se iasă din această procedură după care, sigur, în plan secund vor merge şi rezultatele”, a mai spus Edi Iordănescu.