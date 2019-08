Ședință de URGENȚĂ la CSM - Magistrații, front comun împotriva Guvernului, care a pus gând rău pensiilor speciale

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneşte, vineri, pentru adoptarea unui punct de vedere referitor la un proiect de OUG ce prevede taxarea pensiilor speciale.

Potrivit ordinii de zi publicate pe site-ul CSM, este vorba despre "un punct de vedere referitor la unele prevederi din proiectul de ordonanţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscale-bugetare, ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti".Pe ordinea de zi a şedinţei se mai află discutarea unui proiect de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru unele instituţii din sistemul justiţiei.CSM sublinia, într-un comunicat transmis joi, că nu va tolera "afectarea statutului magistratului" şi "încălcarea independenţei" prin eliminarea pensiei de serviciu.

Precizările intervin în contextul în care în spaţiul public a apărut un proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin care se doreşte, printre altele, taxarea pensiilor care nu se bazează pe contributivitate.

Potrivit unor surse oficiale, majorarea accizei la ţigarete, reducerea numărului de posturi de secretari de stat în ministere, eliminarea sporului pentru condiţii grele şi vătămătoare, taxarea pensiilor care nu se bazează pe contributivitate se numără printre măsurile ce vor fi incluse într-o ordonanţă de Guvern ce urmează a fi discutată luni de Executiv.



În ceea ce priveşte taxarea pensiilor speciale, se lucrează la definitivarea formei finale. Varianta este în prezent: sub 2.000 de lei impozit zero, peste 2.000 lei impozit 10%, între 7.000 de lei şi 10.000 de lei impozit de 30% pe suma care depăşeşte 7.000 de lei şi de 900 lei plus 50% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 de lei.