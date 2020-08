Ședință de Guvern: Florin Cîțu anunță O NOUĂ CREȘTERE a plafonul pentru IMM Invest

Noi informații privind programul IMM Invest, astăzi, în ședința Guvernului Orban. Interesul pentru programul oferit de guvern e atât de mare, încât toate băncile au solicitat creșterea sumelor alocate.

" Am crescut plafonul pentru IMM Invest de la 15 la 20 de miliarde. Am avut o discuție cu fondul de garantare, ei lucrează la automatizarea procedurii. Am avut discuții cu băncile care au soluții de automatizare, putem să luăm soluții de la ei", a declarat Florin Cîțu.

"Aici puteți susține fondul de garantare sau puteți detașa de la fondul de contragarantare. Trebuie tratate cu celeritate aceste solicitări ale băncilor de creștere a plafonului", a declarat Ludovic Orban.