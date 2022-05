Ediţia aniversară a Săptămânii Haferland va avea loc în zece sate din Ţara Ovăzului, în perioada 29-31 iulie

Ediţia aniversară a Săptămânii Haferland, cel mai mare eveniment dedicat promovării culturii săseşti din Transilvania, va fi organizată în perioada 29-31 iulie, fizic şi online, în zece sate din Ţara Ovăzului, potrivit Agerpres.

"Este al zecelea an de când organizăm acest festival. Anul acesta este o ediţie specială, am muncit mult şi am încercat să facem faţă cerinţelor. Sunt foarte mulţumit că am reuşit zece ani de zile să adunăm oameni într-un loc care mă leagă şi care de multe ori când am trecut pe acolo îmi făcea pielea de găină, cum se spune, de emoţie, fiindcă am plecat în Germania în 1981 şi m-am reîntors în 1990 şi zece ani de zile nu am avut curajul să trec prin satul meu natal", a declarat Michael Schmidt, preşedintele Fundaţiei M&V Schmidt, organizatorul evenimentului.

Iniţiat în 2012, de Fundaţia M&V Schmidt şi Fundaţia Tabaluga/ Peter Maffay Stiftung, Festivalul Săptămâna Haferland are misiunea de a promova cultura şi tradiţiile saşilor din Transilvania şi de a dezvolta sectorul turistic din zona respectivă.

Elementele principale ale ediţiei din 2022 sunt promovarea educaţiei interculturale şi conservarea mediului înconjurător.

Programele culturale din cadrul Săptămânii Haferland se vor desfăşura în Archita, Cloaşterf, Saschiz, Roadeş, Buneşti, Rupea, Homorod, Criş, Meşendorf şi Viscri.

"Este un sentiment foarte frumos să clădeşti ceva de la început. Sigur, eu sunt obişnuit să creez ceva nou, îmi face plăcere de fiecare dată să fac ceva şi să văd în urmă ceea ce am crescut. Haferland, acum la 10 ani, se bazează pe o idee pe care am avut-o împreună cu Peter Maffay în 2012 care a fost, aşa cum o spun de fiecare dată, o idee de o secundă sau de o fracţiune de secundă. Am decis atunci să ne unim forţele şi să facem ceva împreună şi aşa s-a născut Festivalul Haferland. Ideea lui Peter Maffay a fost să ajutăm copii traumatizaţi din satul Roadeş şi pentru mine era important să prezentăm obiceiurile şi tradiţiile săseşti pentru populaţia majoritară, fiindcă în toţi anii de până atunci, trăind mai mult în Bucureşti, aveam sentimentul că populaţia majoritară nu prea ştiu cine sunt saşii, ce obiceiuri, tradiţii aveau ei, cultură, religie şi asta încercăm sau am încercat zece ani de zile, cu succes, să promovăm", a declarat Michael Schmidt, pentru AGERPRES.

Veronica Schmidt, vicepreşedinte al Fundaţiei M&V Schmidt, a mărturisit că Săptămâna Haferland reprezintă "un proiect de suflet" pentru familia ei şi a precizat că ediţia aniversară a festivalului va fi concentrată pe copii şi tineri.

"Pentru mine totul începe acolo unde simt că este nevoie de puţină viaţă şi în acele sate, odată cu plecarea saşilor nu mai regăseam acea viaţă, inclusiv oamenii care mai sunt acolo simţeam că nu se mai regăsesc şi nu mulţi dintre ei nu ştiu ce să facă şi atunci m-am gândit că prin acest proiect putem să ajutăm nu doar oamenii sau să restaurăm casele pentru turişti, ci să le dăm un sens", a afirmat Veronica Schmidt.

De-a lungul celor trei zile de festival, publicul va avea ocazia să participe la o serie de manifestări, precum muzică de fanfară, muzică şi dansuri tradiţionale săseşti, piese de teatru, concerte de orgă şi de muzică clasică în bisericile fortificate, trei baluri tradiţionale săseşti, ateliere de pictură pe lemn, ateliere de pictură pe pânză, ateliere de olărit şi pâslit, lansare de carte cu poveşti pentru copii, prelegere despre viaţa şi tradiţiile saşilor transilvăneni, concert de jazz, dezbatere publică "Rolul comunităţii în satele din Haferland", tur de biciclete, concert de pian şi prezentare de carte, expoziţie de costume tradiţionale săseşti.

În cadrul ediţiei de anul acesta a Săptămânii Haferland, Forumul de Cooperare Bilaterală Româno-German se va reuni, de data aceasta având ca temă principală aniversarea a 30 de ani de prietenie şi parteneriat româno-german în Europa.