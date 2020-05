Ediția din acest an a US Open va veni cu restricţii importante plănuite de organizatori

Organizatorii US Open plănuiesc restricţii importante pentru ediţia din acest an, pe care speră în continuare să o ţină, fără spectatori, la datele stabilite din calendar, între 24 august şi 13 septembrie, informează Fox News.

Printre măsurile studiate se numără ca jucătorii să ajungă la New York cu zboruri charter, cu un număr redus de pasageri, dacă provin din Europa, America de Sud şi Asia. Înainte de a pleca spre SUA, jucătorii trebuie să fie testaţi pentru virsul Sars-Cov-2, iar rezultatele să fie negative, potrivit news.ro.

Toţi jucătorii ar urma să vină cu un staff mic şi să locuiască în acelaşi hotel din Manhattan, unde vor fi testaţi zilnic. Organizatorii vor oferi fizioterapeuţi şi masori tuturor jucătorilor. Meciurile ar urma să se dispute cu mai puţin arbitri de linie pe teren, folosindu-se mai mult tehnologia video, iar sportivii nu vor putea să folosească vestiarele decat în zilele în care joacă, nu şi în cele care se antrenează.

De asemenea, organizatorii au în vedere ca meciurile de pe tablourile masculine să se dispute după sistemul cel mai bun din trei seturi, în loc de cel mai bun din cinci seturi, ca până acum. Pentru a fi implementată o astfel de măsură este nevoie de acordul Consiliului jucătorilor.

Citește și: Anunț oficial! Ce se întâmplă cu cardurile de sănătate

"Toate acestea sunt încă fluide. Nu am luat niciun fel de decizii", a spus Stacey Allaster, directorul executiv al federaţiei americane, USTA.

Ea a adăugat că, în cazul în care consiliul USTA decide să ţină grand slam-ul, se aşteaptă ca acesta să aibă loc în locul său obişnuit, la Flushing Meadows, şi la datele iniţiale din calendar. Tragerea la sorţi a tablourilor principale este programată la 31 august.

"Vom continua să fim, aş spune, 150 la sută concentraţi pe organizarea unui mediu sigur pentru desfăşurarea unui US Open la Centrul Naţional de Tenis Billie Jean King din New York, la datele noastre. Şi eu şi echipa noastră ne trezim cu acelaşi gând. Ideea unui loc alternativ, o gazdă alternativă ... avem responsabilitatea de a o explora, dar nu are mult avânt", a spus Allaster.

O decizie prin desfăşurarea US Open va fi luată după jumătatea lunii iunie.

Toate competiţiile din circuitele ATP şi WTA sunt suspendate cel puţin până la 13 iulie, din cauza pandemiei de coronavirus.

Turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat iniţial între 24 mai şi 7 iunie, a fost amânat pentru 20 septembrie - 4 octombrie, în timp ce turneul de la Wimbledon a fost anulat.