Editura MDPI clarifică standardele de calitate: un angajament pentru excelență în publicațiile științifice Open Access, potrivit mediafax.

În contextul revizuirii Standardelor Minime Naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, Editura MDPI dorește să clarifice unele detalii referitoare la standardele de calitate pentru publicațiile de tip Gold Open Access.

În ultimii ani, MDPI se confruntă cu acuze aduse la calitatea lucrărilor publicate. Pe parcurs, MDPI nu doar a răspuns, ci s-a și adaptat conform cerințelor din industrie.

În prezent, MDPI respectă diverse standarde și directive pentru revistele sale, inclusiv cele impuse de Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), Transparency and Openness Promotion Guidelines (TOP), Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), Reporting of In Vivo Experiments (ARRIVE) și principiile Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse (FAIR).