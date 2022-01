Eduard Novak, după ce federaţiile de canotaj, judo şi baschet vor primi cele mai mari finanțări: Trebuie să respectăm performanța

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, vineri, referitor la propunerile stabilite privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale, că au avut loc schimbări majore în ierarhia sporturilor, intenţia fiind aceea de a respecta performanţa şi de a încuraja disciplinele care obţin rezultate notabile, conform Agerpres.

"Consider că, pentru prima dată, Comisia de evaluare a reuşit să bugeteze având în vedere, ca principale criterii, rezultatele. Liga de Aur este un concept nou, care a fost gândit exact în acest sens, pentru a susţine şi încuraja federaţiile care fac performanţă şi care au potenţialul acesta şi pentru viitor. Se pot observa şi schimbări majore în ierarhia sporturilor din Top 10, atât la cele individuale, cât şi la cele de echipă. Cred că trebuie să respectăm performanţa şi să îi încurajăm pe cei care produc rezultate, iar propunerile de finanţare au avut la bază aceste obiective", a scris Novak pe pagina sa de Facebook.El a precizat că sumele alocate de la bugetul de stat sunt mai mari decât anul trecut, în cazul anumitor federaţii alocaţiile fiind majorate cu peste 50%."Am finalizat propunerile de finanţare pentru federaţiile sportive, pe anul 2022. Sumele sunt mai mari decât anul trecut, avem creşteri cu procente semnificative, de la minimum 25%, la 50% sau chiar mai mult, în cazul anumitor federaţii. Am spus mereu că nu banii sunt problema principală a sportului românesc, dar în acest an chiar avem bani mai mulţi şi acest lucru este o reuşită. Îmi doresc să fie cheltuiţi cu folos, în raport cu obiective mari, cu eficienţă şi viziune", a mai scris Novak.Federaţiile de canotaj, judo şi baschet vor primi în anul 2022 cele mai mari finanţări de la bugetul de stat dintre asociaţiile sportive naţionale, conform propunerilor Ministerului Sportului publicate, vineri, pe site-ul oficial.În acest an, Ministerul Sportului a implementat un nou sistem prin care acordă finanţările, prioritizând federaţiile cu performanţe la competiţiile internaţionale majore. Astfel, federaţiile cu potenţial au fost incluse în categoria Liga de Aur sau în categoria Jocurile Sportive.Federaţia Română de Canotaj a primit 14.550.000 lei (faţă de 11.000.000 lei în 2021), Federaţia Română de Judo 7.750.000 lei (faţă de 5.200.000 lei în 2021), iar Federaţia Română de Baschet 7.000.000 lei (faţă de 4.727.000 lei în 2021).Există însă şi federaţii care au primit finanţări substanţial mai mici faţă de anul 2021. Astfel, Federaţia Română de Atletism a primit 4,85 milioane lei, faţă de 8 milioane în 2021, Federaţia Română de Gimnastică 4,85 milioane lei, faţă de 7,5 milioane, şi Federaţia Română de Rugby 5,8 milioane lei, faţă de 8,373 milioane.Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2022, aprobat prin Legea Bugetului de stat, la titlul 59.20 - Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat - Federaţii sportive naţionale (credite bugetare), este de 127.116.000 lei.Ministerul Sportului anunţase, joi, într-un raport publicat pe site-ul său oficial, că 63 dintre cele 66 de federaţii sportive naţionale care au depus cereri sunt eligibile pentru a primi finanţare de la bugetul de stat în anul 2022.Asociaţiile naţionale care vor primi fonduri de la bugetul de stat în acest an sunt: Aeronautică, Alpinism şi escaladă, Arte marţiale, Atletism, Automobilism sportiv, Baschet, Baseball şi softball, Bob şi sanie, Box, Bowling, Bridge, Canotaj, Chanbara, Ciclism, Comitetul National Paralimpic, Culturism şi fitness, Cricket, Dans sportiv, Darts, Ecvestră, Fotbal tenis CAJ, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Go, Haltere, Handbal, Hochei pe gheaţă, Judo, Kaiac canoe, Karate, Karate kyokushin IKO 2, Karate tradiţional, Karate WUKF, Karting, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Nataţie şi pentatlon modern, Oină, Orientare, Pangration athlima, Polo, Popice, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Schi biatlon, Scrabble, Scrimă, Squash, Şah, Taekwondo ITF, Taekwondo WT, Tenis, Tenis de masă, Tir cu arcul, Tir sportiv, Triatlon, Volei, Yachting şi Wushu kungfu.Condiţiile de eligibilitate nu au fost îndeplinite de către Federaţia Română de Sport Columbofil, Federaţia Română de Pescuit Sportiv şi Federaţia Română Sportul pentru Toţi.În anul 2021, Ministerul Tineretului şi Sportului a finanţat cu fonduri de la bugetul de stat 63 de structuri sportive eligibile cu suma totală de 97.650.000 de lei.