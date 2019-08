Edward Iordănescu, antrenor Gaz Metan Mediaș: 'Sunt implicat 100% în activitata echipei'

Gaz Metan Mediaş a câştigat meciul cu FC Voluntari, în deplasare, luni, scor 3-0, în etapa a şasea din Liga 1. La final, antrenorul Edward Iordănescu s-a declarat mulţumit per total de prestaţia elevilor săi şi a vorbit şi despre oferta venită din partea echipei FCSB, anunță MEDIAFAX.

Prezent în studioul DigiSport, Narcis Răducan, noul director sportiv al celor de la FCSB, a anunţat că şi l-ar dori pe Narcis Răducan antrenor la FCSB, având în vedere că îl cunoaşte şi că a mai lucrat cu acesta: "Eu nu renunţ niciodată", a spus Răducan. La interviul de după meciul cu FC Voluntari, Iordănescu a lăsat de înţeles că nu este interesat de oferta din partea vicecampioanei, mai ales că a mai avut o discuţie cu Gigi Becali, în urma căruia l-a refuzat pe finanţatorul FCSB.

"Nu ştiu ideile şi visul unora, eu am treaba mea aici şi nu pot comenta. Domnul Becali are respectul meu pentru cât investeşte în fotbal. Restul îl priveşte pe el. Eu sunt aici, sunt implicat 100% în activitatea echipei, am principiile intacte. Cred că FCSB a suferit o mare pierdere prin plecarea lui Mihai Stoica, era un om care încerca să ţină un anumit echilibru. Mă bucur pentru Narcis că a venit din două motive, pentru că asta şi-a dorit şi pentru că poate aduce un plus extraordinar în gestionarea lucrurilor, în echilibru şi în dezvoltare", a declarat Edward Iordănescu, luni seară, la DigiSport.

Iordănescu a mai spus că victoria cu FC Voluntari a lui Gaz Metan Mediaş a fost una pe deplin meritată şi a anunţat că se simte bine după probleme de sănătate avute recent.

"Cred că victoria e de necontestat, a fost foarte limpede. Am fost echipa care a avut iniţiativa, iar asta s-a văzut şi în rezultat. Echipa a făcut o primă repriză foarte bună, aproape de ceea ce ne-am propus. În repriza a doua a fost la fel, cu foarte momente bune. M-a dezamăgit puţin modul superficial în care am tratat anumite moment. La scorul ăsta trebuie să gestionezi mai bine momentele de joc", a mai spus Edward Iordănescu.

După şase runde scurse din actuala ediţie din Liga 1, Gaz Metan Mediaş este neînvinsă, având 12 puncte. Trupa lui Edward Iordănescu ocupă locul 3, după CFR Cluj şi Poli Iaşi.