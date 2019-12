Edward Iordănescu, antrenor Gaz Metan Mediaș: Viitorul meu, cel puțin până în vară, e aici

Edward Iordănescu, antrenorul lui Gaz Metan Mediaș, a declarat, sâmbătă, după victoria elevilor săi în fața celor de la Poli Iași, scor 2-1, că, cel puțin până la finalul campionatului, nu se gândește să părăsească banca tehnică a medieșenilor.

”Am avut ofertă concretă, dar în niciun moment nu am luat în calcul nimic. De o lună nu ştiu de ce tot apar pe diverse liste. În primul rând eu nu am mers niciodată undeva unde am fost pe liste şi al nu ştiu câtălea pe listă. Cine m-a contactat şi m-a dorit ca primă soluţie, am fost deschis şi am discutat, dar acum nu e cazul. Fac apel să nu mai fiu pus pe nicio listă, pentru că viitorul meu cel puţin până în vară e aici”, a declarat Edward Iordănescu pentru Telekom Sport.

În clasamentul Ligii 1, Gaz Metan Mediaș se află pe locul 6, cu un total de 33 de puncte, la 7 puncte diferență de liderul Astra Giurgiu.