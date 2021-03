Edward Iordănescu, antrenorul CFR Cluj: 'Ne-am descătuşat şi aveam nevoie de o confirmare a jocului bun de la Mediaş. Fotbalul românesc are nevoie de VAR'

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat, luni seară, că jucătorii săi au avut nevoie de o confirmare a jocului bun şi a subliniat că fotbalul românesc are nevoie de VAR, potrivit news.ro.

"Am reconstruit un moment bun, sunt trei jocuri fără gol primit. Vreau să atrag atenţia şi asupra meciului cu Voluntari, de acasă (n.r. - încheiat 0-0). Dacă marcam atunci repede, am fi avut alt joc. Reconstruim profilul echipei, pasăm, vrem să avem multe ocazii. Mingea a circulat bine azi, am accesat des treimea adversă azi, aşa au venit şi golurile. . Noi mereu am construit ocazii, oportunităţi. Azi am fost şi mai inspiraţi la finalizare. Nu am închis jocul azi în repriza a doua, pentru că echipa are capacitatea să atace. Şi schimbările au fost ofensive. Ne-am descătuşat şi aveam nevoie de o confirmare a jocului bun de la Mediaş. Încercăm altceva, deşi în trecut echipa asta a produs performanţe şi rezultate. Lucrăm foarte mult la un joc ofensiv, poziţional. Azi a funcţionat şi contra-presingul, am recuperat multe baloane sus. Meritele sunt ale băieţilor. Ne aşteaptă o deplasare grea la UTA Arad şi trebuie să ne recuperăm jucătorii”, a spus Iordănescu la Digisport.

Iordănescu a afirmat că fotbalul românesc are nevoie de VAR, are nevoie de acest efort. "Arbitrajul românesc are nevoie de ajutor, pentru că e pus la zid de toată lumea. Trebuie să susţinem arbitrii români, să le dăm încredere. Dacă putem să corectăm anumite scăpări, trebuie să facem acest efort. Este în slujba fotbalului. Arlauskis e un portar valoros, care a făcut performanţă la CFR Cluj. Trebuie să vedem dacă se va materializa transferul, momentan am fost concentraţi pe joc. Dacă se va face mutare, vom avea trei portari extrem de valoroşi, plus încă unul care vine din spate”, a mai spus Iordănescu.

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa FC Argeş, în etapa a XXV-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Deac '35, '38 (ambele penalti), Debeljuh, Costache '70, Rondon '77.