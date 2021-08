Primele declaraii ale lui Edward Iordănescu, după instalarea sa la FCSB

Tehnicianul Edward Iordănescu a declarat, miercuri seara, după ce a fost instalat în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, că îşi asumă activitatea şi rezultatele şi că totul va fi în responsabilitatea şi puterea sa de decizie.

"Mesajul meu pentru suporteri este să aibă încredere în noi şi în munca noastră, că vom da totul zi de zi pentru a fi mai buni. Sunt conştient că în fotbal e greu să faci promisiuni concrete şi să oferi anumite garanţii, dar atunci când munceşti cum trebuie şi când te dedici nu ai cum să mergi decât în sus. E adevărat că avem nevoie şi de şansă, pentru că e plină competiţie şi foarte puţin timp la dispoziţie. Îi aştept din nou aproape. Le ştiu supărările, le ştiu aşteptările şi le transmit să aibă încredere că sunt omul potrivit pentru a regenera toată această stare de spirit şi pentru a construi ceea ce ei aşteaptă. Mai mult decât atât, le garantez că foarte multe lucruri care probabil le-au digerat mai greu şi probabil nu le-au plăcut vor fi sută la sută în mâna mea. Îmi asum tot ce înseamnă activitatea echipei şi tot ce înseamnă rezultatele echipei. Totul va fi în responsabilitatea mea şi în puterea mea de decizie. Să ne ajute Dumnezeu să avem şi şansă pentru că este nevoie, dar totul se face cu mâna noastră şi foarte multă muncă", a spus Iordănescu într-un interviu publicat pe contul oficial de YouTube al FCSB.

Antrenorul a menţionat că numirea sa la FCSB este o onoare, o provocare şi o responsabilitate enormă, informează Agerpres.

"Este un sentiment de satisfacţie şi de bucurie, o onoare, dar în acelaşi timp este şi o provocare. Dar cuvântul cheie cred că este responsabilitate. Este o responsabilitate enormă. Eu vin după o performanţă frumoasă (n.r. - la CFR Cluj), dar am venit aici cu cea mai mare convingere că împreună, uniţi şi organizaţi, având susţinerea suporturilor, a conducerii şi a patronului, vom reuşi să producem performanţă. Am venit să antrenez în mod special pentru echipă, pentru jucători, pentru acest grup de băieţi care consider că sunt extrem de talentaţi. E o provocare să reuşim ca ei de la statutul acesta de jucători talentaţi să ajungă la cel de jucători foarte valoroşi. Iar pentru asta este nevoie de rezultate, performanţă şi trofee. Trebuie să ieşim în Europa şi trebuie să fim la echipa naţională", a menţionat el.

Edward Iordănescu a explicat că nu are o baghetă magică şi că pentru a obţine rezultatele dorite este nevoie de timp, muncă şi repetiţie.

"Primul pas este să strângem rândurile şi să reconstruim, pentru că momentul, este adevărat, nu e unul foarte bun. Eu cred că sunt construit şi pentru astfel de momente, pentru că dacă ne uităm la cariera mea eu în astfel de momente am venit. Inclusiv la ultima mea experienţă am venit în plină competiţie şi într-o situaţie nu foarte fericită. Oricum, dacă nu era situaţia asta, probabil nu mai era nevoie de mine. Am fost abordat de o manieră care efectiv m-a onorat şi m-a impresionat. Pentru asta sunt recunoscător patronului. Dar şi pentru susţinerea şi deschiderea de care a dat dovadă în ceea ce priveşte condiţiile pe care eu le-am solicitat şi domnia sa le-a acceptat. Toate lucrurile astea înseamnă un start pentru mine ca eu să încep să lucrez. Înseamnă un impuls major pentru echipă şi de aici trebuie să încercăm să schimbăm total traiectoria. Sunt sigur că sunt lucruri pe care nu le poţi produce bătând din palme, dar îmi doresc să construim starea de spirit corectă să construim modul de lucru corect, să construim un mediu în care băieţii să lucreze la capacitate maximă, un mediu total profesionist. Important e să schimbăm total atitudinea, implicarea, şi să aducem lumea din nou la stadion. Dar pentru asta este nevoie de rezultate. Recunosc că nu am o baghetă magică sau o poţiune miraculoasă, totul înseamnă timp, muncă şi repetiţie", a adăugat antrenorul.

Tehnicianul Edward Iordănescu a fost numit antrenor principal al formaţiei FCSB, el conducând miercuri prima şedinţă de pregătire la baza sportivă din Berceni.

În vârstă de 43 de ani, Edward Iordănescu, îl înlocuieşte astfel pe Dinu Todoran, care a pregătit echipa în acest început de sezon.

În cariera sa, Iordănescu a antrenat echipe precum ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş.