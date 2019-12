Edward Iordănescu: Intrarea în play-off este echivalentă cu câștigarea campionatului

Antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaș, Edward Iordănescu, a declarat, joi, la conferința de presă premergătoare duelului cu Poli Iași că, dacă echipa va intra în play-off, va fi echivalent cu câștigarea campionatului.

”Ceea ce îmi doresc pentru ultimele jocuri, e clar, să punem puncte. Şi acum, mai mult ca niciodată, mă interesează foarte puţin cât fotbal producem, câte acţiuni de fotbal facem, ce posesie avem sau alte elemente tehnico tactice. Mă interesează doar să învăţăm din greşelile pe care le-am făcut, să ne revitalizăm din punct de vedere emoţional şi mental, pentru că e un joc în care trebuie să avem o stare de spirit corectă şi mental să fim foarte solizi. Trebuie să demonstrăm, mai mult ca niciodată, că suntem pregătiţi pentru un obiectiv de genul playoff şi că putem să facem faţă presiunii”, a declarat Iordănescu.

Citește și: Schismă în USR: Armată de parlamentari și șefi locali USR au semnat o scrisoare anti-Barna. Cazul Olimpiei Ardelean degenerează grav

”Suntem pe loc de playoff, am fost 21 de etape şi ne dorim să fim până la final. De fapt, în mod special la final, după ultima etapă de campionat regulat. În cazul în care intrăm în playoff, este echivalent cu câştigarea campionatului, pentru că e foarte greu când pleci cum am plecat noi. Trebuie să fim realişti, am mai rămas în luptă trei echipe pentru o singură poziţie. Mă refer la noi, la Dinamo şi la Botoşani. Sunt extrem de obiectiv când spun că, chiar dacă suntem pe locul 6, dacă facem o analiză profundă, avem şansa a treia în momentul de faţă. Botoşani are un program foarte bun, Dinamo este Dinamo, oricât nu ne-ar plăcea nouă să recunoaştem, şi are forţă, are suporteri şi are istorie în spate. Pentru asta, trebuie să închidem bine anul. Ar fi extrem de frustrant ca, după 21 de etape state în primele şase, acum, în ultimele două jocuri, să închidem anul pe un loc în afara play-off-ului”, a mai spus tehnicianul lui Gaz Metan Mediaș.

Partida dintre Poli Iași și Gaz Metan Mediaș se va desfășura sâmbătă, de la 15:00.