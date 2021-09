Edward Iordănescu: Jocul nostru este întâmplător şi haotic. Nu ne mai permitem pași greșiți

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Edward Iordănescu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea derby-ului cu Dinamo, că formaţia sa nu îşi mai permite paşi greşiţi şi că trebuie să înceapă să producă rezultate pentru că se află pe un loc în clasament care nu îi face cinste.

"Urmează un meci foarte important în primul rând pentru economia clasamentului, pentru că suntem pe un loc care nu ne face cinste. Nu ne mai permitem paşi greşiţi, trebuie să producem rezultate. Apoi importanţa este cu atât mai mare datorită tradiţiei care este la mijloc, a orgoliilor. Va fi o confruntare pe care cine o crede facilă se înşeală. Va fi o confruntare cu toate armele scoase pentru că, indiferent de locurile din clasament, când se întâlnesc aceste două echipe totul se nivelează. Atitudinea, ambiţia, determinarea şi pragmatismul ies la suprafaţă şi influenţează rezultatul final", a afirmat antrenorul.

"Am încercat să strângem cât mai multe informaţii despre adversari, deşi a fost puţin greu pentru că în decurs de câteva zile la Dinamo au venit 8-9 jucători şi e greu să anticipăm anumite lucruri. De aceea vom încerca să ne concentrăm mai mult pe ce avem noi de făcut. Dinamo a transferat nume sonore, fost dinamovişti, jucători cu experienţă. Pe mine m-a surprins împrumutul lui Itu de la CFR, un jucător cu care eu am lucrat şi sunt sigur că va avea impact în echipă. Sunt jucători pe care în linii mari îi cunoaştem, dar nu avem informaţii despre starea lor de moment, la ce nivel sunt. E un moment special pentru că suntem în căutarea victoriei şi sunt singur că dacă va veni, va fi o descătuşare. Satisfacţia va fi dublă pentru că mai mult ca niciodată jucătorii au datoria să evolueze şi pentru suporteri", a adăugat Iordănescu.

Tehnicianul a recunoscut că jocul formaţiei sale este "întâmplător" şi "haotic" şi a ţinut să sublinieze că el este cel care alcătuieşte echipa şi ia toate deciziile de ordin tactic.

"Eu nu sunt omul care să se ascundă de cuvinte şi spun că deocamdată jocul nostru este destul de întâmplător şi de multe ori haotic, iar lucrul acesta nu mă bucură. De aceea încercăm să creăm repere clare şi să le consolidăm în timp. Eu ţin cont de toată lumea, dar fac ceea ce cred eu. După cum am verificat ultima oară, eu sunt cel care face echipa. Toate deciziile de ordin tactic îmi aparţin, eu voi alege şi căpitanul. Grupul se va supune şi sunt sigur că nu aleg întâmplător, pentru că atunci când iau o asemenea decizie o cântăresc foarte bine. Suntem pe locul 8 şi ar fi ridicol să spun că am cel mai puternic lot. Dar eu am încredere foarte mare în jucătorii pe care îi antrenez", a precizat Edward Iordănescu.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Dinamo, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a Ligii I, informează Agerpres.