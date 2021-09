Edward Iordănescu merge la victorie în meciul cu Craiova: Un punct nu ne ajută la nimic

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Edward Iordănescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că în meciul din deplasare cu FC U Craiova 1948 formaţia sa nu are altă variantă în afara victoriei deoarece un rezultat de egalitate nu o ajută la nimic.

"Suntem în faţa unui nou meci important pentru că miza este la cote înalte din cauza distanţei care ne separă de locurile fruntaşe. Vom avea în faţă un adversar de tradiţie cu suporteri, care sunt sigur că vor transforma seara întur-una de ambiţie şi orgoliu. Mă aştept la un joc dificil în care trebuie să intrăm decişi şi să arătăm cel puţin aceeaşi atitudine ca în meciul cu Dinamo pentru a aduce acasă cele trei puncte. Recunosc faptul că ne ducem acolo fără plan B, nu avem altă variantă în afara victoriei, un punct nu ne ajută la nimic. Iar un eşec ne întoarce starea de spirit şi nu este ceea ce ne dorim", a afirmat tehnicianul.

"Craiova cred că putea să aibă mai multe puncte cu puţină şansă. Am văzut meciurile lor şi cel puţin 4-5 puncte lejer puteau să aibă în plus. Suntem într-un momentul bun după victoria cu Dinamo, îmi doresc să cred că am consumat sentimentele de bucurie şi euforie şi că ne-am reconectat pentru ce urmează. Trebuie să construim de la această fundaţie solidă pe care am zis eu că o reprezintă meciul cu Dinamo", a adăugat el.Întrebat dacă va contribui la demiterea antrenorului Adrian Mutu în cazul unei victorii, Iordănescu a răspuns: "Eu nu lucrez ca să schimb antrenori. Îmi pare rău pentru Dario Bonetti (n.r. - antrenorul echipei Dinamo, demis după înfrângerea cu FCSB) dar nu cred că se pune problema ca Adi Mutu să plece de la Craiova indiferent de rezultatul partidei. Pentru că eu sunt sigur că el munceşte bine, iar lucrurile vin în timp. Craiova are jucători foarte buni şi un antrenor care are o experienţă vastă în spate. Adi Mutu este un antrenor foarte preocupat căruia îi prevăd un viitor în carieră".Edward Iordănescu nu ştie deocamdată când va putea intra Constantin Budescu. "Budescu nu este la capacitatea maximă, e clar, dar totul este posibil. Nu poţi să reconstruieşti în 10 zile ceea ce s-a pierdut în două-trei luni. El este bine din punct de vedere al kilogramelor, este foarte motivat, dar una este să te antrenezi separat şi alta este antrenamentul specific alături de grup. E posibil îl avem pentru jocul ăsta sau în următoarea perioadă. Important e să îl avem cât mai repede", a explicat antrenorul.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, sâmbătă, de la ora 20:00, în deplasare, formaţia FC U Craiova 1948, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Ligii I.