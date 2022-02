Edward Iordănescu: Nu i-am făcut o ofertă de colaborare lui Tomi Neubert

Selecţionerul Edward Iordănescu a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că nu i-a făcut o ofertă de colaborare preparatorului fizic de la FCSB, Thomas Neubert, subliniind că astfel nu avea de ce să abordez clubul patronat de Gigi Becali.

”Din păcate, continuăm pe acelaşi drum, al scandalului şi al provocărilor. Eu sunt construit altfel şi nu o să mă schimbe nimeni şi nimic. Asta să fie limpede pentru toată lumea. Nu i-am făcut o ofertă de colaborare lui Tomi Neubert, în concluzie nu aveam de ce să abordez clubul. Este un om sub contract, oricum nu puteam să-l ’răpesc’, deci tot la o discuţie cu clubul trebuia să ajung. Sunt lucruri elementare", a scris Iordănescu pe Facebook.

El a recunoscut că preparatorul fizic a fost pe lista sa scurtă. "Da, a fost Tomi pe lista mea scurtă şi am recunoscut public, chiar dacă nu eram obligat să discut subiectul. Am întocmit o lista scurtă cu 3 nume, iar Tomi nu avea cum să lipsească, pentru că este printre cei mai buni, aşa cum îl consider şi pe Cristi Dragotă (cu care am ajuns la un acord de colaborare) şi pentru că am lucrat împreună în două rânduri şi am făcut-o foarte bine. În final, nu a fost o ofertă, deci nu mai era cazul să abordez clubul. Cred că un nume pe o lista personală nu mă obligă la o acţiune. Motivele pentru care nu s-a ajuns la o ofertă le ştiu eu, le ştie Tomi din singura discuţie pe care am avut-o cu el pe acest subiect şi cred că e suficient. Discuţia a fost o formă de respect şi apreciere a mea pentru el. De aici până la toate speculaţiile apărute şi toate scenariile întoarse pe toate feţele, e cale lungă. E trist că în loc să construim, continuăm să distrugem şi puţinul rămas”, a mai scris selecţionerul.