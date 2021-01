Șefa Senatului anunță MĂSURI DRASTICE: Rapoartele Curții de Conturi vor avea FORȚĂ SPORITĂ

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat că doreşte ca, împreună cu Curtea de Conturi, să pună la punct o procedură prin care rapoartele acestei instituţii să fie evaluate la nivelul unei comisii speciale parlamentare, astfel încât acestea să aibă "să aibă mai multă forţă" şi un rezultat "mai eficient", conform Agerpres.

"Am discutat cu preşedintele Curţii de Conturi şi vrem să punem la punct o procedură prin care aceste rapoarte ale Curţii de Conturi să fie dezbătute, însuşite, să aibă un circuit la nivelul Parlamentului, al Senatului, în special. Am putea face printr-o comisie specială o evaluare a rapoartelor dumnealor şi să dăm mai multă forţă acestor rapoarte. (...) E vorba de procedură. Procedura bate mentalitatea, regula. Veţi vedea că într-un an vom operaţionaliza acest flux al informaţiei şi rapoartele Curţii de Conturi vor avea un rezultat mai eficient", a afirmat Dragu, la postul B1 TV, întrebată despre practica potrivit căreia rapoartele Curţii de Conturi în diverse domenii sfârşesc uitate în sertare.