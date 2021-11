Efectele prăbușirii lirei turcești - Apple și alți producători de electronice au oprit vânzările în Turcia

Turcii care încercau miercuri să cumpere online telefoane iPhone şi alte produse electronice au primit mesaje de eroare, inclusiv de pe site-ul local al Apple, la o zi după ce o depreciere istorică cu 15% a lirei a provocat un haos al preţurilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Lira turcească şi-a continuat miercuri deprecierea spre un nou minim istoric iar de la începutul anului şi până în prezent a pierdut 43% din valoare, din care peste 22% numai de la începutul săptămânii trecute. Prăbuşirea monedei turceşti creează discounturi semnificative pentru produsele în lire, comparativ cu preţurile din alte ţări, iar comercianţii au probleme în a ţine pasul cu ajustările de preţuri pe fondul haosului de pe piaţă.

În aceste condiţii, site-ul web din Turcia al Apple a oprit vânzările pentru majoritatea produselor, afişând mesajul "Temporar indisponibil".Potrivit Reuters, preţurile locale la telefoane şi computere sunt cu aproximativ 10% mai mici decât preţurile din SUA, ca urmare a deprecierii bruşte a lirei.Un reprezentant de vânzări de la un magazin Apple din Istanbul a declarat că oamenii se gândesc la electronice atât ca la o investiţie cât şi ca obiecte de folosit. "Situaţia este destul de suprarealistă cu economia şi toate celelalte, dar oamenii văd în produse ceva ce îşi păstrează valoarea şi se înghesuie în magazine. Ei ştiu că vor putea să le revândă peste un an, pentru mai mult decât au plătit", a declarat persoana respectivă, sub protecţia anonimatului.Clienţii sunt interesaţi în special la achiziţionarea de mărci de import de calitate superioară, în principal electronice şi cosmetice, a declarat un oficial al unei companii turce de comerţ electronic.În plus, prăbuşirea lirei coincide cu vânzările de Black Friday şi cu începutul reducerilor de sfârşit de an, alimentând temerile că unele bunuri de consum nu vor fi disponibile sau că vor suferi creşteri mari de preţuri. De exemplu, Caner, un grafician din Istanbul care vrea să-şi cumpere un scuter electric, a declarat: "Este cel mai prost moment pentru a cheltui bani, dar nu va exista un moment mai bun. Preţurile pot părea mari acum, dar sunt mai mici decât cum vor fi săptămâna viitoare".