Efectul Spring & Tesla: maşinile electrice şi hibride şi-au dublat cota de piaţă în ultimele 6 luni

Înmatriculările de maşini electrice şi hibride au atins pragul de 20,5% din totalul autoturismelor noi la nivelul lunii octombrie, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Impor­ta­torilor de Auto­mobile (APIA), citate de ZF ;i preluat de mediafax.

Per total, în primele zece luni din 2021 hibridele şi electricele au ajuns la aproape 13% cotă de piaţă, dublu faţă de perioada similară din 2020.

Dacia Spring şi Tesla Model 3 au fost automobilele electrice cu cele mai multe înmatriculări de autoturisme noi în octombrie pe o piaţă auto în cădere liberă din cauza întârzierii livrărilor.

Creşterile electricelor vin în contextul în care Dacia şi Tesla au demarat livrările în lunile septembrie şi octombrie, iar maşinile electrice se livrează mai repede decât cele cu combustie internă. Pe de altă parte, unii constructori deja reclamă că hibridele au termene de livrare mai lungi.

Dacia Spring a înregistrat deja înmatricularea a 277 de unităţi, în condiţiile în care la începutul lunii octombrie a ajuns în ţară primul lot de maşini. La începutul lunii octombrie a ajuns în România primul lot de 1.600 de maşini Dacia Spring, iar anul acesta vor fi livrate circa 3.500 în România şi circa 10.000 la nivel european.

Cel puţin o treime din cele 15.000 de comenzi ferme, cu avans plătit, pentru electrica Dacia Spring au fost înregistrate din România, potrivit calculelor făcute de ZF, în condiţiile în care la nivel european la finalul lunii iunie s-au înregistrat un total de 15.000 de comenzi, potrivit datelor Grupului Renault din acel moment.

Ultimele informaţii cu privire la volumul precomenzilor, adică numărul celor care au plătit 100 de euro pentru a se înscrie pe listă, indica 10.000 din România la mijlocul lunii aprilie, însă nu toţi au plătit şi avansul de 5% din valoarea maşinii fără programul Rabla Plus. Livrarea maşinilor se va face atât în 2021, cât şi în 2022 în condiţiile în care clienţii vor să cumpere maşina electrică prin programul Rabla Plus care asigură un „discount“ de 10.000 de euro.

Pe de altă parte, preţul unei Dacii Spring a crescut începând cu această săptămână cu 800 de euro, iar acum cu tot cu programele Rabla preţul pleacă de la 8.500 de euro, faţă de 7.700 de euro anterior.

În plus, în octombrie s-au înmatriculat 62 de unităţi din Tesla Model 3, septembrie fiind luna când s-au livrat primele unităţi.

Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o scădere de 23% în octombrie faţă de perioada similară a anului trecut, la un total de 9.600 de unităţi, conform datelor Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) pe baza datelor DRPDIV.

Aceasta este cea de-a doua lună de scăderi din semestrul al doilea, după cea de 14% din septembrie.

În 2021 au mai fost înregistrate scăderi în lunile ianuarie şi februarie, urmate de şase luni de creşteri.

La nivelul primelor zece luni ale acestui an piaţa a ajuns la 97.870 de unităţi, încă în creştere faţă de perioada similară din 2020 când s-au înmatriculat 97.124 de unităţi.

România va înregistra în acest an o creştere de doar 0,7% a vânzărilor de autoturisme şi vehicule comerciale uşoare noi, respectiv 142.000 de unităţi, dar pe termen mediu va putea depăşi recordul înregistrat în 2019, reiese din raportul Autofacts realizat de PwC în Europa Centrală, pe baza datelor IHS Markit.

Astfel, se estimează că vânzările auto de pe piaţa locală vor avansa cu circa 46% până în 2024, comparativ cu acest an, reprezentând cea mai mare creştere dintre cele cinci state analizate în raport: Slovacia (40%), Polonia (20%), Cehia (15,5%) şi Ungaria (15%).

„Criza semiconductorilor a afectat puternic întreaga industrie auto, iar asta se reflectă în lipsa maşinilor din stoc şi în termenele de livrare extinse chiar şi de până la un an de la data comenzii. După câteva luni de creştere care promiteau un an 2021 bun pentru piaţa auto, impulsionat şi de programul Rabla, în septembrie înmatriculările s-au redus cu aproape 18%, iar în octombrie scăderea s-a adâncit la peste 23%. Astfel că, în cel mai bun caz, finalul de an se va încheia cu un mic avans faţă de nivelul din 2020“, a declarat Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor pentru industria automotive, PwC România.

După un declin de 11% a producţiei auto în 2020, estimările Autofacts şi IHS arată o creştere de aproximativ 5% în acest an, la 461.000 unităţi, un motor important al acestei majorări fiind modelul Duster al Dacia (plus 22.000 unităţi, un avans anual de 12%) şi Ford Puma ( plus 20.000 de unităţi, 15% creştere). Performanţa va depinde totuşi de asigurarea necesarului de semiconductori în următoarele luni.

România se plasează pe locul al treilea în Europa Centrală după nivelul producţiei auto din acest an, după Cehia şi Slovacia şi înaintea Poloniei şi Ungariei.

Estimările până în 2028 arată o creştere a producţiei auto din România cu 30%, faţă de nivelul din acest an, la 602.000 unităţi, o rată similară fiind preconizată şi pentru Cehia şi Ungaria. Cel mai mare avans, de 47%, este aşteptat în Polonia, iar cel mai mic, de 10%, în Slovacia.

În ceea ce priveşte producţia de vehicule electrice şi hibrid în Europa Centrală, IHS Markit estimează că 53% din producţia auto totală din Ungaria va fi reprezentată de vehiculele electrice cu baterii - BEV până în 2028, aceasta fiind urmată de Cehia, cu o cotă de 45%, şi Slovacia, cu 27%. În România accentul va fi pe autoturisme FHEV (full hybrid) şi va fi dictat de Dacia.