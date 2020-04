Efectul uleiului de canabis în cazul alergiilor

Mulți oameni suferă de alergii și mai ales de rinită alergică. De ce se întâmplă asta? Probabil datorită faptului că trăim într-un mediu în care aerul este foarte poluat. În plus, există mucegaiuri în jur, substanțe chimice ce pot cauza alergii și un nivel de polen ridicat în anotimpurile calde, printre altele. Este destul de greu de identificat exact factorul care a provocat reacția alergică la anumite persoane, pentru a putea stabili un tratament adecvat.

Statisticile arată că 20-40% din populația globului este predispusă la reacții alergice. Acest lucru se întâmplă și în țara noastră. Din păcate, în fiecare an numărul de pacienți cu alergii crește, fie că este vorba despre alergii alimentare, respiratorii sau de contact. Cei mai populari alergeni sunt: polenul, mucegaiul, părul animalelor.

În lunile aprilie de obicei apar primele simptome ale alergiei de primăvară. Este vorba despre polenul adus de vânt, care poate cauza alergie și simptome neplăcute, care de obicei sunt asociate unei răceli obișnuite. Alte cauze ale apariției alergiei sunt și imunitatea slabă, deficitul de nutrienți din alimentație, oboseala cronică și rezistența redusă la stres, a corpului.

Cei care au și alte probleme de sănătate – precum deviația de sept – pot resimți mai intens simptomele de rinită alergică. De regulă, deviația de sept poate înrăutăți alergia. Unii bolnavi apelează la tratamente cu medicamente homeopatice și totuși simptomele create de alergie nu dispar foarte rapid, ci abia după câteva luni. Durata tratamentului în caz de alergii durează, nu oferă rezultate imediate, medicamentele doar ameliorează simptomele create.

Cei care suferă de alergii au un disconfort creat de acestea, care le reduc semnificativ capacitatea de a-și desfășura activitatea în mod normal și calitatea vieții. Gestionarea acestei alergii este dificilă, deoarece simptomele persistă și sunt ameliorate cu greu. Medicii recomandă diferite terapii pentru îmbunătățirea capacității pulmonare și reducerea efectelor produse de alergii. Ei sugerează de pildă să se apeleze la terapii precum sunt: exercițiile respiratorii sau concentrarea asupra respirației, meditația, dar și tratamentele convenționale.

Potrivit specialiștilor, rinita alergică nu este o boală în sine, ci un răspuns imun, se aseamănă cu o simplă răceală. În rinita alergică apar simptome precum: curgerea nasului, senzație de mâncărime la nas, ochi și gât, apariția strănutului și altele. Toate aceste simptome principale se produc numai atunci când mucoasa nazală sau conjunctivală intră în contact cu un alergen.

Cea mai sigură și rapidă metodă de vindecare este de a desensibiliza persoana respectivă la acest alergen, care i-a produs boala. Tratamentul medical (pe bază de anti-alergeni, picături nazale) este în mod normal stabilit de un alergolog.

Este greu de spus dacă cineva se poate vindeca cu adevărat de această boală. Cert este că există remedii pentru ameliorarea simptomelor. Unii pacienți tot încearcă anumite medicamente antihistaminice, spray-uri nazale, picături nazale sau alte soluții de tratament recomandate de medici prin rețete.

Care este alternativa la tratamentul medical pentru rinita alergică sau alte alergii, fără efecte secundare?

O alternativă la tratamentul medical este utilizarea uleiului CBD în reducerea simptomelor alergice. Acesta poate avea efecte benefice în tratamentul tulburărilor obstructive ale căilor respiratorii. Unii spun că receptorii CB1 ar putea să medieze hipersensibilitatea sistemului imunitar și ar putea reduce rata mastocitelor (responsabile pentru eliberarea histaminelor). În acest fel se reduce nivelul de histamine și alte simptome alergice.

Alergiile sunt legate și de hipersensibilitatea în organism, de hipersensibilitatea sistemului imunitar sau de răspunsul anormal al imunității. Conform medicilor, atunci când organismul intră în contact cu un alergen, acesta va începe imediat să producă anticorpi. Sistemul imunitar face asta pentru ca să apere organismul de substanțele externe.

Simptomele sistemului imunitar pot include tuse, strănut, inflamație, erupții, mâncărime și altele. O mare parte dintre aceste simptome pot fi ameliorate cu ajutorul uleiului CBD. Uneori alergiile sunt însoțite și de febră, aceasta fiind un simptom care rezultă din acțiunea histaminei. Când apare un alergen, histaminele încep să lucreze, iar asta poate produce stări febrile, efectul fiind practic indirect. În plus, apar și procese inflamatorii, iar organismul se străduiește să suprime aceste procese.

Uleiul CBD poate ajuta în acest sens, pentru că are efect bun în reducerea inflamațiilor. Acest produs natural nu are efecte secundare și nici psihoactive. Are proprietăți antiinflamatorii datorită cannabidiolului (CBD) pe care îl conține. Acest compus ajută și în tratamentul altor simptome (durere, greață, vărsături, insomnie), nu doar a inflamației.

Cannabidiolul (CBD) este un remediu excelent pentru diferite afecțiuni inflamatorii, suprimă producția de citokine, care modulează și reglează răspunsul sistemului imunitar al organismului.