Eforturi medicale la Timişoara, municipiu aflat în carantină: Medici transferaţi la spitalul de campanie construit pe stadionul CFR

Șapte medici rezidenţi de la Spitalul Victor Babeş lucrează alături de cadrele sanitare de la Spitalul Militar de Campanie de pe stadionul CFR din Timişoara, unde, începand de sâmbătă, a fost operaționalizat un nou compartiment de Terapie Intensiva cu 10 paturi.

„Ni s-a cerut ajutorul, iar noi l-am oferit neconditionat. 7 colegi, medici rezidenti, lucreaza alaturi de cadrele sanitare de la Spitalul Militar de Campanie de pe stadionul CFR din Timisoara. Acolo, incepand de astazi, a fost operationalizat un nou compartiment de Terapie Intensiva cu 10 paturi. Gabriel Bala, Alina Popa, Alina Iova, Loredana Bala, Petrinela Daliu, Dana Dan si Diana Mateescu ii vor ajuta pe medicii, asistentele si infirmierele care se lupta pentru viata pacientilor infectati cu SARS CoV 2, internati in Compartimentul ATI al Sistemului medical modular de izolare si tratament. Cu totii au capatat experienta lucrand timp de aproape un an in sectiile de Boli Infectioase, Pneumologie sau in triajul spitalului nostru, iar acum le acorda sprijin colegilor de la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, Timişoara”, arată o postare a Spitalului Victor Babeș pe Facebook.

Compartimentul ATI de la Spitalul Militar de campanie de pe stadionul CFR s-a deschis, sâmbătă, în Timișoara.

Prefectul județului Timiș, Zoltan Nemeth, spune că numărului crescut de pacienți cu forme medii și severe de COVID-19 au mare nevoie de tratament, iar pentru ajutorarea acestora cu oxigen medical s-a realizat instalația de oxigen pentru un număr de 54 de paturi din cadrul secției de boli infecțioase și pentru alte 10 paturi din cadrul modulul ATI/ sistemul medical modular de izolare și tratament.