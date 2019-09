Șeful ANPC spune că Hala Veche Obor nu va fi redeschisă curând: 'Nu vrem un nou caz Colectiv'

Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) va permite redeschiderea Halei Vechi Obor numai după ce comercianţii care îşi desfăşurau activitatea acolo vor înlătura toate pericolele reale şi ipotetice la adresa sănătăţii şi vieţii consumatorilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, preşedintele instituţiei, Horia Constantinescu.

"Am vorbit în general de deficienţele depistate, am ţipat unii la alţii, până la urmă lucrurile s-au lămurit. Oamenii au demarat acţiunile de remediere a deficienţelor, atât proprietarii halei, cât şi operatorii economici, ne-am plimbat împreună cu aceştia pe la diverse standuri, pentru a le da sfaturi, pentru a îi îndruma cu ce au de remediat, de a constata acolo unde ei pretind că au remediat să constatăm şi noi dacă s-au remediat lucrurile sau nu. Am stabilit clar că Hala Obor va putea fi redeschisă numai după înlăturarea pericolelor reale, urmând să stabilim un calendar pentru aducerea la îndeplinire a tuturor exigenţelor", a afirmat Constantinescu.

El a precizat că nu poate estima data redeschiderii pieţei, acest lucru depinzând de viteza cu care comercianţii vor remedia problemele constatate.

"Nu poate ţine de noi acest lucru (estimarea datei pentru redeschiderea halei - n. r.), dar am stabilit împreună cu dânşii care sunt lucrurile peste care nu se poate trece, care nu pot face parte dintr-un eventual rabat, şi anume lucrurile care ţin de siguranţa sănătăţii vieţii consumatorilor: geamurile crăpate de deasupra trebuie să nu ajungă în capul trecătorului, instalaţiile electrice trebuie asigurate ca să nu reprezinte un pericol pentru consumator, pentru trecători, aparatele de refrigerare aşezate pe hol trebuie ridicate până la înălţimea unde, tot aşa, ele nu pot reprezenta un pericol, vitrinele igienizate, fără rugină, revopsite, înlocuite, cum doresc domniile lor, dar ele nu pot reprezenta un focar de infecţie", a explicat Horia Constantinescu.

Şeful ANPC a avertizat că nu va permite deficienţe care să provoace un nou caz "Colectiv".

"Unul singur din entuziaştii prezenţi acolo, dintre cei care aveau cele mai mari deficienţe, ridicând tonul la mine personal m-a obligat să ridic şi eu tonul la domnia-sa, să ne putem face auziţi, să înţeleagă că geamurile crăpate nu pot face obiectul unei batiste pe ţambal, pentru că, cred eu, mai vinovat este cel care se face că nu vede decât cel care face. Noi avem obligaţia să nu lăsăm (să se producă - n. r.) noi şi noi situaţii ca la Colectiv, păstrând bineînţeles proporţiile, în care unii s-au făcut că nu văd şi din păcate alţii au plătit. Nu-mi doresc acest lucru. Numai după ce vom fi siguri că am înlăturat pericolele, fie ele şi ipotetice, abia atunci lucrurile vor putea să-şi reia cursul", a subliniat Constantinescu.

Acesta a susţinut că nu s-a lăsat intimidat de ţipetele comercianţilor.

"(Comercianţii au ţipat - n. r.) pentru că nu le-am acordat un termen în care ei (să remedieze problemele - n. r.); uitându-mă numai în Registrul de Control a reieşit că o dată pe an cineva a fost şi le-a pus în vedere acelaşi şi acelaşi lucru. Cred că e de notorietate că nu sunt o fire prea uşor de impresionat", a menţionat el.

Oficialul Autorităţii a apreciat că măsura de închidere a pieţei nu a fost excesiv de dură, ci serveşte interesele protecţiei consumatorilor din zonă.

"Depinde pentru cine au fost măsurile prea dure. Prea dure pentru cei 100 de comercianţi? Sau pentru cei 3000 de consumatori care le calcă pragul aproape zilnic? Noi suntem în slujba consumatorilor. Poate prea dure pentru ei, dar, cum nu se fac taximetrişti fără să aibă carnet de conducere, să nu facă nici alimentaţie publică fără să îndeplinească cerinţele de bun simţ. Noi nu le-am cerut să face design în Piaţa Obor, dar să nu fie gropi, să nu fie cabluri, să nu fie şobolani, să nu fie gândaci, să fie vitrine igienizate, să nu fie mărfuri cu etichete înşelătoare. Astea ţin de bun simţ", a încheiat Constantinescu.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a emis marţi decizia de suspendare a activităţii în Hala Veche Obor, iar miercuri reprezentanţii instituţiei au discutat cu operatorii economici pentru a îmbunătăţi situaţia, în urma controalelor efectuate duminică, potrivit unui comunicat.

"În data de 24.09.2019 s-a emis decizia suspendării activităţii în Hala Veche Obor. Preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, împreună cu directorul general ANPC, Paul Anghel, a avut o întâlnire cu administratorii stabilimentului şi s-a convenit ca astăzi, 25.09.2019, la orele 15:00, să aibă loc o discuţie cu reprezentanţii operatorilor economici din Hala Veche Obor pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru buna desfăşurare a actului de comerţ cu respectarea consumatorului bucureştean", spun reprezentanţii ANPC.

Duminică, inspectorii ANPC au efectuat 41 de acţiuni în Hala Veche Obor. Controalele efectuate au vizat respectarea prevederilor legale atât la comercializarea produselor alimentare, cât şi a celor nealimentare (articolelor textile, produse cosmetice, produse de uz casnic). În urma acţiunilor de control, s-au aplicat 62 amenzi contravenţionale în cuantum de 713.500 lei şi şapte avertismente.

De asemenea, a fost retrasă definitiv de la comercializare cantitatea de 6.843,95 kg produse alimentare, în valoare de 61.645 lei şi s-au oprit temporar de la comercializare 11.261 produse nealimentare în valoare de 22.776 lei. În plus, a fost propusă măsura complementară de închidere pe o perioadă de până la şase luni a Halei Obor, ce aparţine SC CI-CO SA.

