Șeful Carrefour România: Perturbările de aprovizionare şi costurile provoacă îngrijorare

Julien Munch, CEO al operaţiunilor locale ale Carrefour, spune că după câţiva ani marcaţi de evenimente cu impact la nivel mondial, precum pandemia, războiul de la graniţă şi inflaţia record, anii următori vor purta cu sine ecoul precedenţilor.

„Deşi ne dorim ca acest an 2023 să fie unul de redresare pe toate planurile, reali­tatea este că pentru o revenire este nevoie de asumare publică şi privată, cu implicaţii corecte şi susţinute, lecţii învăţate şi curaj de a schimba lucrurile. Pentru început, există discuţii susţinute la nivel public despre redresarea postcriză şi gestionarea situaţiei mondiale în contextul actual. Însă fiecare provocare poate fi un imbold pentru noi oportunităţi şi investiţii“, spune executivul, potrivit Mediafax.

El adaugă că perturbările din zona lan­ţului de aprovizionare şi creşterea costuri­lor de energie sunt elemente care încă pro­voacă îngrijorare în industrie. Alte două provocări globale actuale menţionate de CEO-ul Carrefour sunt schimbările clima­tice şi exploatarea resurselor, cu impact la nivel macro asupra economiei şi vieţii oamenilor.

Afirmaţiile sale privind situaţia econo­mică vin în contextul în care rata inflaţiei a ajuns la final de noiembrie la circa 17% în România. Acesta este unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa. Pe alimente, creşterea preţurilor e de peste 20%, con­form INS. Salariile nu au putut ţine pasul şi au un plus de 13% an la an.

Retailerul francez şi-a majorat vânzări­le din România cu 5,8% în primele nouă luni din 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anu­lui trecut, până la 1,86 mld. euro (cu TVA). Creşterea este com­parabilă, nefiind luată în calcul expan­siunea. Dat fiind că inflaţia de pe plan local era la momentul acela de circa 15%, rezultă că, în cazul Carrefour, creşterea vânzărilor a venit doar din scumpiri. Mai exact, românii au cumpărat mai puţine articole, dar au plătit mai mult pentru ele. Oficialii companiei nu au răspuns solicitării ZF privind creşterile de preţ din magazinele reţelei.

Evoluţia businessului Carrefour în Ro­mânia este printre cele mai bune din Euro­pa, depăşită doar de cea din Polonia (13%).