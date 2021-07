VIDEO | Șeful DNA a ajuns să le dea indicații parlamentarilor: Cere reducerea vechimii necesare și la Parchetul General

Crin Bologa, procurorul-șef al DNA, intră în domeniul de competență al puterii legislative și propune soluții de modificare a legii pentru ca mai mulți procurori să poată ajunge la DNA. Bologa afirmă, după decizia CCR prin care s-a stabilit că vechimea pentru accederea la DNA și DIICOT ar trebui să fie egală cu vechimea necesară pentru Parchetul General (10 ani, plus 2 ani INM), că Parlamentul ar trebui să reducă vechimea necesară pentru Parchetul General.

„Noi în prezent avem o prevedere pe care o respectăm în care se vorbeşte de o vechime de 10 ani din care face parte şi perioada de la Institutul Naţional al Magistraturii. Acum nu ştiu ce va face legiuitorul în continuare. Mai mult, CCR nu impune legiuitorului aceşti 12 ani. Din câte am înţeles, eu sper că am înţeles bine, se solicită acolo ca vechimea pentru DNA şi DIICOT să fie aceeaşi ca pentru Parchetul General. Eu cred că aici legiuitorul ar putea să se gândească dacă şi pentru Parchetul General n-ar fi necesar o vechime mai redusă. Reducându-se vechimea printr-o modificare legislativă pentru Parchetul General, am putea avea aceleaşi condiţii şi pentru DNA şi pentru DIICOT. Poate ajungem la 8 ani, pentru că am înţeles că şi la Parchetul General sunt foarte multe locuri vacante. Poate se gândeşte că şi vechimea pentru parchetele de pe lângă Curţile de apel este prea mare la 10 ani. Or, dacă se va analiza foarte bine această situaţie, poate se ajunge la concluzia că e bine să se scadă vechimea pentru Parchetul General şi atunci vom profita şi noi de această situaţie”, a declarat șeful DNA, într-un interviu pentru Epoch Times România.

Bologa își permite să critice deciziile CCR, afirmând că judecătorii constituționali merg mult prea departe și că nu ar trebui să se pronunțe pe detalii precum vechimea procurorilor. Despre faptul că însăși Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat CCR, Bologa afirmă că a fost surprins.

„Eu vreau să vorbesc concret. Ce cred eu: Eu cred că vechimea într-un parchet sau în alt parchet şi modalitatea de a accede nu prea au legătură cu principiile constituţionale. Eu cred că s-a ajuns la prea multe detalii şi se analizează peste principiile prevăzute în Constituţie, peste prevederile de acolo, se analizează de fiecare dată şi se merge prea departe astfel încât se lasă o foarte mică posibilitate de acţiune legiuitorului sau instanţelor de judecată. S-a ajuns de exemplu la interpretarea probelor, în anumite decizii s-a impus să se legifereze într-un anumit mod - o legiferare pozitivă... sigur că pe noi concret ne afectează creşterea unei vechimi, sau nescăderea aceste vechimi. Exact cum v-am spus, nu avem un bazin de selecţie mai mare şi eu cred că ar fi procurori curajoşi şi bine pregătiţi profesional cu o vechime mai mică care ar veni la DNA. Deci ne afectează”, a mai declarat Crin Bologa.