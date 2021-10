Șeful FPPG critică dur măsurile pe energie adoptate în Senat: 'Sunt heirupiste, iar cei care le vor plăti în final vor fi tot consumatorii'

Măsurile care au ca scop protecţia consumatorilor de energie, adoptate luni în Senat, sunt heirupiste, nu au fost fundamentate, iar cei care le vor plăti în final vor fi tot consumatorii, prin taxe şi impozite, a declarat, miercuri, Cătălin Niţă, director executiv al Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze din România (FPPG).

"Comisia Europeană a dat acel comunicat cu recomandările privind măsurile care pot fi luate, iar din toată lista cred că se mai puteau alege şi alte măsuri. (În proiectul din Senat - n.r. ) sunt prea multe, cu de toate, cu plafonare, impozit, şi cu, şi cu, şi cu. Nu ştiu dacă a fost un consens politic să pună amendamentele tuturor partidelor sau pur şi simplu aşa au ieşit discuţiile, dar măsurile sunt heirupiste, nu sunt fundamentate nici ca principii, nici ca buget", a arătat Niţă, într-o conferinţă organizată de Asociaţia România Inteligentă, potrivit AGERPRES.

Spre exemplu, măsurile propuse de USR pentru consumatorii noncasnici privind limitele de consum sunt anticoncurenţiale, a punctat Niţă."Scăderea TVA pot înţelege, ar putea ajuta, dar să scoţi şi accize, şi certificate verzi, şi contribuţia de cogenerare... sunt destul de multe şi nu ştiu dacă bugetul va putea susţine aşa ceva. Eu am o mare problemă cu plafonarea. Unde scrie "plafonare", nu mi se pare ok. Acel recul va fi plătit într-o formă sau alta tot de consumatorul final, le va plăti prin taxele şi impozitele din care statul va acoperi aceste măsuri", a continuat el.Potrivit lui Niţă, producătorii de gaze au plătit între anii 2013 şi 2021 peste 6 miliarde de lei în contul impozitului pe veniturile suplimentare din dereglementare.Senatul a votat, luni, proiectul de lege privind aprobare OUG 118/2021 privind compensarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici.Amendamentele aduse prevăd majorarea sumelor plătite de la bugetul de stat în contul facturilor şi plafonarea preţului - pentru consumatorii casnici, precum şi exceptarea de la plata certificatelor verzi, a contribuţiei de cogenerare şi a accizei şi reducerea TVA la 5% - pentru cei noncasnici.Totodată, consumatorii vulnerabili îşi vor putea amâna plata facturilor cu şase luni.De asemenea, propunerea de lege include o supraimpozitare de 80% pentru producătorii de energie şi un plafon de 5% a profitului furnizorilor, raportat la costuri.Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.