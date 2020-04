Șeful Intesa Sanpaolo - Actuala criză ameninţă băncile de mărime medie

Actuala criză provocată de pandemia de coronavirus (COVID-19) ameninţă băncile de mărime medie, cum ar fi UBI Banca, şi va determina în mod inevitabil o consolidare în rândul creditorilor şi al companiilor, a afirmat joi Carlo Messina, şeful cele mai mari bănci de retail din Italia, Intesa Sanpaolo SpA, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Într-un interviu acordat publicaţiei italiene Eco di Bergamo, Carlo Messina a explicat că oferta Intesa de preluare a UBI, cu sediul în Bergamo, regiunea Lombardia, va fi benefică pentru această zonă, una dintre cele mai afectate de pandemie în Italia."UBI este bine condusă, dar în actuala perioadă de turbulenţe o bancă de mărime medie riscă să nu poată naviga în siguranţă prin apele tulburi", a declarat şeful Intesa.Acesta a apreciat că "este o situaţie care inevitabil duce la noi consolidări în rândul băncilor, precum şi în rândul companiilor".''Cineva trebuie să aleagă să fie partenerul de navigaţie", a adăugat el.Luna trecută, Intesa a anunţat că va suspenda propunerea de a plăti acţionarilor dividende de 3,4 miliarde de euro, pentru a-şi majora rezervele de capital, aşa cum au cerut autorităţile de reglementare.De asemenea, a precizat Intesa, propusa preluare a rivalei mai mici Unione di Banche Italiane SpA (UBI) devine şi mai importantă în contextul pandemiei, deoarece va sprijini reducerile de costuri şi va face mai uşoară acoperirea potenţialelor pierderi de pe urma creditelor neperformante.În februarie, Intesa a lansat o ofertă de preluare surpriză, de 4,9 miliarde de euro, a Unione di Banche Italiane SpA, un semn ca îndelung previzionata consolidare în rândul băncilor din Italia ar putea începe.Intesa se aşteaptă să finalizeze tranzacţia până la finalul acestui an şi estimează că, în urma acordului, profiturile per acţiune vor creşte cu 6% faţă de nivelul din 2019. Conform ofertei, investitorii UBI vor obţine 17 noi acţiuni Intesa pentru fiecare zece acţiuni UBI pe care le deţin, ceea ce evaluează UBI la aproximativ 4,25 euro per titlu.Spre deosebire de situaţia din SUA, în Europa sectorul bancar nu a trecut printr-un amplu proces de consolidare, după criza financiară globală din 2008. Totuşi, analiştii se aşteaptă la fuziuni în Italia şi în alte ţări europene, din cauza presiunilor asupra profiturilor băncilor, în urma ratelor scăzute ale dobânzilor şi a investiţiilor masive în tehnologie.Directorul general al Intesa, Carlo Messina, a precizat că entitatea combinată va avea venituri de 21 miliarde de euro.Cele mai mari grupuri bancare italiene - UniCredit SpA şi Intesa Sanpaolo SpA - sunt prezente şi pe piaţa din România.