Șeful Pentagonului și secretarul de stat al SUA au ajuns la Kiev: discută cu Volodimir Zelenski (Surse)

Secretarul de stat american Antony Blinken şi secretarul american al apărării Lloyd Austin au sosit la Kiev şi poartă discuţii cu preşedintele Volodimir Zelenski, a declarat duminică seara, într-o înregistrare video postată pe reţelele de socializare, Oleksii Arestovici, consilier al preşedintelui ucrainean, informează duminică Reuters.

Reuters nu a putut verifica în mod independent dacă oficialii americani au ajuns în capitala Ucrainei.

#BREAKING: #US Secretary of State Blinken has arrived in #Kyiv and is currently having talks with #Ukrainian president #Zelensky, per the latter's advisor Oleksiy Arestovych#RussiaUkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/MM2pk314bz