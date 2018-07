Șeful Poliției Române, despre cazul șoferului cu număr de înmatriculare anti-PSD: Nu a fost sancționat în baza unei prevederi abrogate

Șeful Poliției Române, chestorul Ioan Buda, susține că șoferul care avea numere de înmatriculare anti-PSD, pe numele căruia s-a întocmit dosar penal, nu a fost sancționat pe baza unei prevederi abrogate a Conventiei de la Viena.

"Nu putem spune de modificarea Conventiei ci de abrogarea unor articole. Sub nicio forma nu a fost sanctionat in baza unei prevederi abrogate. s-au adus unele modificari la Conventie, s-au abrogat anumite articole. Statele membre care isi mentin pozitia aplica Conventia. (.. )Discutia este in felul urmator, Conventia se aplica cu anumite rezerve pe care fiecare stat membru le are in anumite conventii. Belgia, in 2014, a amendat anumite revendicari",a spus, pentru Realitatea Tv, Ioan Buda.