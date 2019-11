Șeful PSD Giurgiu anunță că RENUNȚĂ, dacă Niculae Bădălău se va mai regăsi în conducerea partidului

Preşedintele organizaţiei municipale a PSD Giurgiu, primarul Nicolae Barbu, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că partidul are nevoie de reorganizare şi dacă senatorul Niculae Bădălău se va mai afla într-o formulă de conducere naţională la PSD, atunci el nu va mai reprezenta PSD la Giurgiu.

"Eu vreau să le mulţumesc cetăţenilor pentru încrederea pe care mi-o acordă pentru că este un vot politic dar este şi un vot influenţat şi de cel care conduce administraţia locală. Ştiu de unde am luat PSD în 2013, ştiu unde este. Cel mai mare procent în municipiul Giurgiu a fost tot în turul doi, 68 la sută, pentru domnul Ponta, acum este 61 la sută, nu este o reducere mare, mai rău e la judeţ că au avut 75 şi mai sunt 55 de procente. Cu acest vot acordat de locuitorii municipiului Giurgiu pot discuta la nivel local, naţional. Următoarea mişcare va fi să vedem cât a costat PSD fiecare vot, câţi bani a primit fiecare localitate. Păi, Bolintin Vale primeşte pe Fondul de Dezvoltare şi Investiţii aproape 15 milioane de Euro în condiţiile care pe mine, ca municipiu, mă face pierdut printre hârtii. Nu am uitat nici cum a fost organizată ultima conferinţă judeţeană de alegeri, un simulacru de alegeri, fără respectarea statutului. E o chestie politică şi asta nu o s-o mai iert", a declarat Nicolae Barbu.

El spune că PSD are nevoie de o reorganizare, rebranduire şi că ar trebui să se înveţe din greşelile trecutului.

"La nivel naţional văd şi eu că la vremuri noi, tot noi! I-am văzut grămadă, buluc, să preia conducerea. Nimeni nu priveşte în trecut şi să înveţe din greşelile trecutului sau din ce s-a făcut bine în trecut. Că a fost Năstase, Geoană sau Ponta partidul nu a pierdut. În 2016 nu a mai fost aşa, a venit frăţia baronilor, s-au reînviat toţi baronii şi aici am ajuns. Acum se încearcă acelaşi lucru. Politica pumnului în gură în care ne aşezăm la tarabă şi negociem tot noi, jupânii, trebuie să dispară. (...) Trebuie să fim bucuroşi că am câştigat într-un judeţ la o diferenţă de zece mii de voturi, dar am înrăit o diaspora la un milion de voturi!? Contează orice gest politic. Mi s-a părut corect când a ieşit domnul Bădălău şi a spus că doamna Dăncilă nu a câştigat şi trebuie să facă un pas în lateral, drept urmare îi cerea demisia, ca să aflu că dintr-o dată nu-i mai cere demisia şi merge în continuare până în februarie. E treaba dumnealui dar vă spun că dacă nu se realizează o schimbare adevărată cu alţi oameni şi cu oameni adevăraţi, valoroşi, şi dacă domnul Bădălău se mai află, nu am nimic personal cu el, discutăm politic, se va mai afla în vreo formulă de conducere naţională, Nicolae Barbu nu va mai reprezenta PSD la Giurgiu. Dacă va mai fi într-o funcţie şi partidul nu se va reorganiza, rebrandui cu oameni care să reprezinte ceva în PSD şi venim cu aceeaşi oameni, nu are sens", a mai spus Nicolae Barbu.

El a subliniat că nici în teritoriu numai acceptă ca "Niculae Bădălău să mai meargă la Consiliul Judeţean tot cu Marian Mina, actualul preşedinte al CJ", iar la nivel naţional nu o să înţeleagă niciodată cum un partid, Pro România, vine şi dărâmă guvernul PSD şi, "de noaptea minţii, că aceiaşi oameni vin şi asigură necesarul de voturi pentru Guvernul Orban". "Aceiaşi oameni aud acum că vor fi primiţi în PSD, trebuie să fii nebun", a adăugat Barbu.

