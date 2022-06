Șeful Russia Today: În curând va începe foametea și vor veni să fie iar prieteni cu noi (Video)

Șefa Russia Today, Margarita Simonian, a declarat că Occidentul va ajunge să realizeze că este imposibil să nu fie prieten cu Rusia, pentru că va începe foametea.

Margarita Simonian a spus, în timpul unui discurs la Forumul Economic de Sankt Petersburg, oamenii din Rusia au început să spună că „Toată speranța noastră este în foamete”.

„Acum va începe foametea și vor ridica sancțiunile și vor fi prieteni cu noi, pentru că vor realiza că este imposibil să nu fie prieteni cu noi”, a spus Margarita Simonian.

"The famine will start now and they will lift the sanctions and be friends with us, because they will realize that it's impossible not to be friends with us," - said Kremlin propagandist Margarita Simonyan during the Petersburg Economic Forum. #StopRussia pic.twitter.com/48f1dHnfaC