Șeful Societății Române de Radiodifuziune, CITAT ca MARTOR în dosarul lui Codrin Ștefănescu

Președintele Societății Române de Radiodifuziune a fost citat în dosarul lui Codrin Ștefănescu. Georgică Severin trebuie sa dea explicatii cu privire la situatia de la Radio Resita, imixtiunea unor lideri PSD locali in politica editoriala a postului de radio local prin impunerea unor jurnalisti apropiati partidului, explica sursele citate de Ziare.com.

Citește și: Sorina Matei ARUNCĂ ÎN AER cazul Sorinei Pintea: ce document ESENȚIAL lipsește din dosarul DNA

Este vorba de cazul in care fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu a fost pus vineri sub acuzare. Ancheta care il vizeaza pe Codrin Stefanescu si alti membrii PSD se refera la schimbari pe criterii politice in institutii din judetul Caras-Severin.