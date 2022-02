Șeful Tesla și-a trimis sateliții deasupra Ucrainei pentru a furniza Internet (Video)

Miliardarul Elon Musk a afirmat sâmbătă, într-un mesaj pe Twitter ca răspuns la un apel al unui responsabil ucrainean, că grupul său SpaceX a activat serviciul de internet prin satelit Starlink în Ucraina şi că compania trimite echipamente în ţară, notează AFP preluat de agerpres.

"Serviciul Starlink este acum în funcţiune. Mai multe terminale sunt pe drum", a declarat pe Twitter patronul Tesla şi al companiei din domeniul spaţial SpaceX.

Cu zece ore mai devreme, vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov îl interpelase pe omul de afaceri pe reţeaua socială, cerându-i să ofere Ucrainei staţii Starlink.



"În timp ce încercaţi să colonizaţi Marte, Rusia încearcă să ocupe Ucraina! Dacă rachetele voastre aterizează cu succes din spaţiu, rachetele ruseşti atacă civilii ucraineni! Vă rugăm să furnizaţi Ucrainei staţii Starlink", a scris sâmbătă dimineaţă responsabilul ucrainean, ministru al portofoliul digitalizării.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.