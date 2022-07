El este tânărul care a comis masacrul din Copenhaga: motivele din spatele odiosului atac/ Foto

Atacul armat care a avut loc duminică într-un centrul comercial din Copenhaga a provocat moartea a trei persoane şi rănirea mai multora, potrivit Poliţiei care a arestat un suspect, un danez în vârstă de 22 de ani, scrie AFP.

Tânărul, înarmat potrivit martorilor cu o puşcă impunătoare, a fost arestat la puţin timp de la sosirea Poliţiei în centrul comercial Fields, situat între centrul oraşului şi aeroportul capitalei daneze.

"Sunt trei morţi şi mai mulţi răniţi, între care trei în stare critică", a declarat inspectorul-şef al Poliţiei din Copenhaga, Soeren Thomassen, într-o conferinţă de presă.

Motivaţia suspectului, descris de Poliţie drept "un etnic danez" în vârstă de 22 de ani, rămâne neclară. El este cunoscut de poliţie, dar "numai periferic", a explicat Thomassen. "Nu este o persoană pe care o cunoaştem în mod special".

Cei trei decedaţi sunt un bărbat de peste patruzeci de ani şi doi tineri ale căror vârste nu au fost precizate.

"Pe reţelele de socializare, vedem că ar fi vorba despre un motiv rasist, sau o altă formă de motiv, dar nu pot spune că avem ceva care să susţină asta în acest moment", a mai spus şeful anchetei.

Cu toate acestea, poliţia a confirmat că investighează videoclipuri publicate online care îl arată pe suspect cu arme, a căror ţeavă este îndreptată spre tâmplă, ceea ce pune sub semnul întrebării şi starea lui psihiatrică. Puţin mai devreme, anchetatorii au refuzat să excludă un act de terorism", dar au explicat că ipoteza lor a fost că presupusul trăgător a acţionat singur.

La două zile după ce Turul Franţei a trecut prin capitala daneză, un important dispozitiv de poliţie a fost desfăşurat la locul atacului şi în mai multe zone din Copenhaga.

Atacul a avut loc în jurul orei 17:30, ora locală (3:30 GMT), provocând panică. Mulţi vizitatori se aflau acolo înainte de un concert al starului britanic Harry Styles într-o sală mare din apropiere, care a fost anulat.

Potrivit martorilor intervievaţi de presa daneză, suspectul a încercat să prindă victimele, spunând că arma lui era falsă pentru a le face să se apropie.

Când s-au auzit primele împuşcături, peste o sută de oameni au început să alerge către ieşiri, potrivit imaginilor. Alţii au fost nevoiţi să se ascundă înăuntru.

"Deodată am auzit împuşcături, am auzit zece împuşcături şi am alergat cum am putut să ne refugiem în toalete”, a explicat la postul DR Isabella, care s-a ascuns acolo timp de două ore. "Mi-a fost frică, mulţi plângeau".

Premierul danez Mette Frederiksen a vorbit de un "atac crud" într-un centru comercial unde se aflau "adulţi, tineri şi copii". Regina Danemarcei Margrethe a II-a şi câţiva lideri străini au transmis condoleanţe, la fel ca şi organizatorii Turului Franţei.

Ultimul atac de la Copenhaga datează din 14 şi 15 februarie 2015, când o serie de împuşcături au provocat moartea a două persoane şi rănire altor cinci.