Electric Castle şi Jazz in the Park, premiate la European Festival Awards. Directoarea ARTmania, premiu pentru excelenţă

Electric Castle şi Jazz in the Park au fost premiate, miercuri seară, la European Festival Awards, gală care a avut loc în oraşul olandez Groningen, unde Codruţa Vulcu, directoarea festivalului ARTmania, a primit premiul pentru excelenţă potrivit news.ro

Electric Castle a fost desemnat câştigătorul categoriei „Best Medium-Sized Festival”, unde concurează evenimente la care participă zilnic între 10.000 şi 39.999 de persoane, iar Jazz in the Park, al categoriei „Best Small Festival”.

Codruţa Vulcu, directorul festivalului ARTmania, al East European Music Conference şi Blaj aLive Festival şi preşedinte AROC (Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale), a primit Premiul pentru Excelenţă şi Pasiune (The Award for Excellence and Passion). Este prima persoană din România recompensată cu acest trofeu în cei 11 ani de când sunt acordate aceste premii.

Anul trecut, festivalul ARTmania de la Sibiu a primit premiul categoriei „Best Small Festival”. În categoria „Best Small Festival” pot concura festivaluri care au o rată de participare pe zi de până la 10.000 de persoane.

European Festival Awards sărbătoreşte anual cele mai bune festivaluri de pe continent şi organizatorii lor. Este cea mai importantă competiţie dedicată industriei muzicale europene. A fost lansată în 2009 de Yourope (Asociaţia Europeană a Festivalurilor) pentru a oferi recunoaşterea profesională a industriei internaţionale acelor evenimente de profil şi specialişti care obţin rezultate deosebite şi ridică standardele de calitate ale acestui domeniu la nivel european.