Elena Udrea, dezvăluiri incendiare în miez de noapte: Ce spune despre sarcină - de ce nu se întoarce în România

Fosta blondă de la Cotroceni, Elena Udrea, face dezvăluiri incendiare în miez de noapte. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Udrea a vorbit despre sarcină, dar şi despre locul unde se află în Costa Rica.

Citeşte şi: Ce se va întâmpla la PNL după achitarea lui Ludovic Orban: Şeful partidului a făcut anunţul / VIDEO

"Am făcut poze în San Jose în capitală. Acolo stăm noi, în San Jose, în Capitală. În acele poze eram în afara oraşului. Nu stau cu Alina Bica. Eu stau la hotel acum. În primul semestru de sarcină voi căuta o locaţie mai caldă. Am o lipsă de poftă de mâncare. Am slăbit vreo două kilograme. Sunt bine în privinţa greutăţii. Mă aştept însă să iau proporţii. E conformată medical sarcina mea. Sunt servicii medicale la standarde cel puţin ca în România. Mi s-a recomandat să am linişte măcar în primul semestru de sarcină. E bine să mai stau aici ca să fiu sigur că evolează bine sarcina", a spus Udrea care a anunţat de ce nu se întoarce în România.

Citeşte şi: Ludovic Orban iese la atac după ce a fost achitat: 'Îl face praf' pe Liviu Dragnea - 'nu m-am dus cu bodyguarzii la Înalta Curte' / VIDEO

"E bine să stau liniştită şi să nu fiu în nebunia de la Bucureşti. Eu nu sunt fugită, nu mă ascund. Nu am nicio restricţie. Dacă ştiam că sunt aşa interesante, puneam chiar eu de la început. Se vrea coperirea scandalurilor reale cu care vă confruntaţi la Bucureşti", a anunţat Udrea.