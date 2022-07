Elena Udrea face clarificări tăioase privind dosarul Buzăianu: Ați greșit persoana. Căutați pe acasă umbrele cu PDL

Elena Udrea se dezice total de orice implicare în dosarul Buzăianu. Fostul ministru spune că nu a avut nicio legătură cu semnarea și prelungirea unor contracte din energie și acuză că cei care o blamează au greșit persoana. În 2021, omul de afaceri Bogdan Buzăianu, considerat unul dintre 'băieţii deştepţi din Energie', a explicat la Curtea de Apel Bucureşti, că în anul 2011 a acceptat să sponsorizeze PDL cu suma de 2,5 milioane dolari, bani duşi la sediul din Aleea Modrogan prin intermediul lui Radu Budeanu, pentru ca Elena Udrea şi alţi lideri ai partidului să înceteze 'şantajul mediatic' la care era supusă compania sa, Energy Holding.

Citește și: Judecătorii ÎCCJ au decis: Elena Udrea rămâne după gratii pe durata judecării recursului în casație

“ Dosarul cu Buzaianu NU este despre faptul ca eu as fi primit vreun ban, ci despre faptul ca PDL-Bucuresti, in 2010, pe care eu il conduceam la acea vreme, a primit 2,5 milioane de euro de la Bogdan Buzaianu prin Radu Budeanu si Ana Maria Topoliceanu, ambii transformati in denuntatori liberi. Chiar si asa, denuntatoarea Topoliceanu, declara ca ea a primit banii la sediul partidului, ca eu nici nu i-am vazut, si ca banii au fost cheltuiti pentru partid in principal cu campania electorala pentru alegerile locale din 2012, unde eu nu am candidat! Aceste acuzatii nu vizeaza semnarea contractelor cu “baietii destepti” din energie, NICI prelungirea acestora NU au legatura cu aceste contracte care au fost inventate in 2003 de ministrul PSD, si prelungite in 2009 de un ministru PDL, dar nu de mine! EU NU ERAM MINISTRUL ECONOMIEI la vremea aceea! Nu sunt acuzata de nimic in legtura cu aceste contracte, nu am avut nicio implicare in semnarea, prelungirea si derularea lor. Insusi Buzaianu declara ca nu am avut nicio treaba cu contractele lui, pentru ca la momentul 2010, erau deja prelungite! Celor care insista sa numeasca acest dosar HIDROELECTRICA, le spun simplu: ATI GRESIT PERSOANA!

Pentru aceia care, cu ipocrizie, se arata siderati de suma pe care PDL-Bucuresti a primit-o de la Buzaianu, le spun sa caute bine acasa, sa vada daca nu gasesc vreo umbrela, bricheta, desfacator de dopuri si altele. Chiar procurorii arata ca pe aceste lucruri s-au cheltuit banii respectivi! Si pe spectacole, panouri publicitare, presa si televiziuni! “, scrie Elena Udrea pe Facebook.