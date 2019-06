Elena Udrea se pregătește de NUNTĂ și BOTEZ - Adrian Alexandrov vine cu detalii INCENDIARE

Bat clopote de nuntă pentru Elena Udrea. Fostul ministru al Turismului locuiește în prezent în Costa Rica, acolo unde își crește fetița pe care o are cu iubitul său, Adrian Alexandrov. Conform Antena 3, iubitul Elenei Udrea ar fi cumpărat verighetele, iar cei doi ar urma să se căsătorească în Costa Rica.

Cuplul a amânat atât nunta, cât și botezul fetiței lor, în speranța că Udrea va scăpa de problemele cu justiția și va putea reveni în România. Udrea a fost condamnată la șase ani de detenție în Dosarul Gala Bute, decizia magistraților ÎCCJ a fost anulată de o decizie a CCR care a stabilit că toate completurile de cinci judecători al ÎCCJ fuseseră formate cu încălcarea normelor legale, fără respectarea obligației ca unui din cei cinci judecători să fie tras la sorți. Acum, procesul Elenei Udrea se va rejudeca.

"Îmi este dor de micuță, dar și de Elena și drept dovadă sper să reușesc să plec cât mai repede la ele. Elena are toată ziua grijă de micuța noastră. Eva a început să crească într-un ritm destul de rapid, a început să fie atentă la tot ce îi spunem noi. Abia aștept să ajung în Costa Rica. Isi dedica tot timpul evei, o duce in parc o hraneste cam ce ar trebui sa faca o mama cu copilul ei. Nu este nimic oficial. nu am facut logodna in secret. Nu suntem logodiți cu acte, urmează,vedem. Eu m-aș bucura ca ele să vină acasă, botezul să fie acasă și nunta să fie aici în România, dar dacă nu avem alte variante o să le facem pe toate în Costa Rica. În funcție de statut o să vedem cum ne mișcă", a declarat Adrian Alexandrov, pentru Cancan.