Elevii unei clase de la Liceul de Informatică 'Grigore Moisil' din Iaşi, 'adoptaţi' de o companie de IT

Elevii de la una din clasele a X-a de la Liceul de Informatică "Grigore Moisil" din Iaşi au, începând de vineri, o nouă sală de clasă, care a fost renovată şi dotată de una dintre firmele de IT din municipiu în cadrul unui proiect lansat de conducerea şcolii, intitulat "Adoptă o clasă pentru Iaşi".

Primii care au răspuns provocării conducerii Liceului de Informatică "Grigore Moisil" din Iaşi de a adopta o clasă au fost reprezentanţii Companiei Centric IT Solutions România. După renovarea şi dotarea spaţiului de învăţare a clasei a X-a C, reprezentanţi ai companiei de informatică se vor implica activ în cât mai multe din proiectele elevilor, potrivit Agerpres.

"Avem o primă iniţiativă de a ne implica în viaţa şcolii încă din 2019, când am renovat amfiteatrul. Am avut dotări pe ARVR, realitate augmentată şi virtuală. Am avut proiecte în care am contribuit cu cunoştinţele colegilor noştri. Ne-am implicat mult pe zona universitară. La Facultatea de Informatică avem un laborator dotat şi renovat complet de firma noastră. La fel şi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Acum e ceva normal să ne implicăm în astfel de proiecte. Face parte din cultura Centric această dorinţă de a veni către comunitate. Acest proiect lansat de Liceul de Informatică ni s-a părut creativ. Practic rolul proiectului nu e doar să renovăm o sală de clasă. Nu dăm doar cu var. Înseamnă să aducem nişte elemente care ulterior să stimuleze creativitatea elevilor. Asta înseamnă şi schimbarea infrastructurii", a explicat coordonatorul proiectului, Carmen Teodorescu.

Băncile din sala de clasă sunt individuale, pe rotile. Ele pot fi mutate, aşezate în cerc sau pe grupe pentru a lucra în echipă. Astfel, cu ajutorul companiei de IT a fost schimbată funcţionalitatea unei vechi săli de clasă cu un spaţiu care permite multiple reaşezări şi lucrul elevilor în diferite echipe.

"Vom stimula, pe de o parte, creativitatea. Spaţiul acesta nu mai arată ca o sală de clasă veche şi obişnuită. Ne dorim ca elevilor să le placă să lucreze aici în diferite alte proiecte. Pe de altă parte, pe lângă partea de infrastructură, ne implicăm şi în sfera educaţională. Avem o serie de activităţi pe care le vom desfăşura cu elevii în perioada următoare. Fiind o companie de IT suntem interesaţi să formăm oamenii care ne vor fi colegi într-o zi, să îi obişnuim să lucreze într-un loc de muncă modern. E nevoie de lucru în echipă, comunicare, partea de inteligenţă emoţională. Astăzi a fost primul workshop. A fost pe dezvoltare personală. În şcoala clasică nu se pune accentul atât de mult pe proiectele care stimulează creativitatea, lucrul în echipă, comunicarea, managementul conflictelor, toată partea aceasta de soft skills. Ceea ce se face aici, la Liceul de Informatică, este o excepţie", a afirmat Carmen Teodorescu.

La Liceul de Informatică întâlnirile dintre profesioniştii de la companiile de IT şi elevii din clasele a XII-a, olimpicii naţionali la Informatică din gimnaziu, dar şi profesorii de Informatică sunt şi vor constitui un imbold în dezvoltarea proiectelor viitoare.

Absolvenţi ai Liceului Teoretic de Informatică, printre care şi Eldorina Grigorescu şi Georgiana Poroşniuc, se întorc la rândul lor la şcoală pentru a-i încuraja pe elevi să se înconjoare de oameni de la care au ce învăţa atât din punct de vedere tehnic, dar şi al comunicării.

"Este extraordinar să susţii dezvoltarea comunităţii. Avem un sentiment de împlinire când vedem cum utilizează aplicaţiile create în companie", au spus absolventele.

Directoarea Liceului de Informatică "Grigore Moisil", Adina Romanescu, susţine că în cadrul şcolii este promovată o mentalitate deschisă spre o şcoală a viitorului conectată la societatea inteligentă, care învaţă, se transformă şi se adaptează contextelor fără a se deconecta de la valorile autentice.

"Am iniţiat proiectul "Adoptă o clasă pentru Iaşi" pentru că ne-am propus ca la Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" să oferim elevilor noştri contextul în care fiecare elev şi profesor să se simtă valorizat şi să aibă cele mai bune condiţii pentru a se dezvolta. Ne-am propus să regândim inclusiv sala de clasă, pentru a oferi elevilor un mediu adecvat învăţării, în care să le fie stimulată creativitatea, producerea de idei în timpul orelor. Şcoala are astăzi nevoie de o comunitate de învăţare dezvoltată în jurul ei, iar noi ne bucurăm la LIIS de susţinerea absolvenţilor noştri. Construirea unor relaţii de mentorat dintre angajaţii din companiile IT şi elevii Liceului de Informatică are drept scop creşterea interesului acestora pentru dezvoltarea personală şi profesională a lor, simultan cu dezvoltarea inteligentă şi sustenabilă a Iaşiului. Adoptând o clasă, compania IT alege să investească în învăţământul informatic şi să sprijine creşterea viitorilor tineri pentru comunitate", a afirmat Adina Romanescu.

Tot la Liceul de Informatică din Iaşi funcţionează şi două laboratoare de robotică. Liceul este singura astfel de unitate de învăţământ de stat din ţară care cu ajutorul foştilor absolvenţi, care acum lucrează la companii IT sau au propriile lor firme în domeniu, a reuşit să înfiinţeze aceste laboratoare, venind astfel în sprijinul elevilor şi olimpicilor care doreau să înveţe mai mult decât în programa şcolară. Cu ajutorul profesorilor şi foştilor absolvenţi de liceu, în cele două laboratoare de robotică elevii de gimnaziu şi liceu învaţă să construiască roboţi, să folosească imprimante 3D şi să printeze 3D. De asemenea, de câţiva ani elevii de liceu, profesori de Matematică şi Informatică mentorează alţi profesori şi elevi din Iaşi sau din localităţile din judeţ pasionaţi la rândul lor de robotică.