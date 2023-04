Elias Charalambous a fost prezentat oficial la FCSB: tehnicianul a fost plăcut surprins de calitatea echipei

Tehnicianul cipriot Elias Charalambous a fost prezentat oficial, duminică, la FCSB, el afirmând că a lucrat cu portughezul Fernando Santos şi că de la antrenorii cu care a colaborat a luat ce i-a plăcut şi a fost mai bun. El a subliniat că a fost plăcut surprins de calitatea echipei şi că a discutat doar 10 minute cu finanţatorul Gigi Becali.

"Mă bucur să vin la acest club, voi da totul pentru a face lucrurile să meargă cât mai bine. Acum câteva săptămâni a fost un interes. Înainte de a aduce un antrenor, a numi pe cineva, cei din conducere întreabă ce antrenor s-ar potrivi pentru echipă. S-a ajuns la mine, de aceea sunt aici. Am lucrat cu Fernando Santos, am luat ce a fost mai bun, ce mi-a plăcut, am lucrat cu antrenori spanioli şi portughezi. Fiosofia este să avem o tranziţie rapidă şi să controlăm jocul. Pintilii este din staf, am întâlnit mulţi oameni minunaţi aici, infrastructura este bună. Îmi place să muncesc în fiecare zi cu staful, să ştiu totul despre adversari, am urmărit multe meciuri. Sunt plăcut surprins de calitatea echipei. Cred că nu vom avea un meci greu cu Sepsi, dar sper să câştigăm cele trei puncte. Am jucat la Vaslui, am prieteni aici şi toată lumea mi-a spus lucruri bine. Am fost încântat să primesc oferta", a spus el

Tehnicianul cipriot a declarat că s-a întâlnit o singură dată cu Gigi Becali, timp de zece minute. "Nu m-a sunat, nu a venit la antrenamente. Nu este motiv să vorbim doar despre asta, eu vreau să vorbesc despre fotbal".

Mâine avem nevoie de fani sâ câştigăm cele trei puncte, a punctat Charalambous.

FCSB joacă, luni, în deplasare, cu Sepsi OSK, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.