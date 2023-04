Elias Charalambous: 'Un egal ar fi fost corect. VAR nu a intervenit. Au fost nişte faulturi foarte dure'

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, spune că schimbările făcute la pauză au funcţionat, dar şi că nu înţelege cum funcţionează VAR-ul în România, după meciul pierdut duminică, 0-1 cu Rapid.

„Nu sunt prea fericit cu acest rezultat. În prima repriză lucrurile nu au fost aşa cum le-am pregătit, nu am ţinut de minge. Dar în repriza a doua am avut ocazii cât în trei meciuri. Am avut ocazii mari la Cordea, la Coman, la Omrani, la Popescu. Dar aşa e fotbalul. Reacţia echipei a fost foarte bună, dar nu a fost destul. Un egal ar fi fost corect pentru ambele echipe. Dar vom continua pentru că avem meci cu Craiova şi trebuie să ne pregătim bine. Nu înţeleg însă cum funcţionează aici VAR-ul, pentru că ceea ce am văzut eu de pe teren a fost una, iar VAR nu a intervenit. Au fost nişte faulturi foarte dure.

Despre schimbările de la pauză ce să spun? Aţi văzut reacţia echipei, schimbările înseamnă că au fost bune, că jucătorii care au intrat şi-au făcut treaba. Însă fotbalul e făcut din greşeli, dacă ne luăm după numărul de ocazii avute, rezultatul nu e fair, dar ăsta e fotbalul!”, a declarat Elias Charalambous.

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FCSB, în ultimul meci al etapei a cincea din play-off-ul Superligii.